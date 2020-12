Avec vous le trailer officiel (sous-titré en espagnol) de la troisième saison de ‘Dieux américains’, une série Starz originale inspirée du travail de Neil Gaiman qu’Amazon se charge de distribuer hors des États-Unis.

Une troisième saison au cours de laquelle le nouveau showrunner de l’émission, Charles H. Eglee, emmène les téléspectateurs dans la ville enneigée et mystérieuse de Lakeside, Wisconsin. Une troisième saison dont le casting comprend Dominique Jackson, Herizen Guardiola, Ashley Reyes, Danny Trejo, Julia Sweeney, Iwan Rheon, Eric Johnson et le rappeur Wale.

De plus, la chanteuse Marilyn Manson et l’actrice Blythe Danner feront respectivement des apparitions en vedette dans les rôles de Johan Wengren et Demeter.

Tous rejoignent un casting dans lequel nous rencontrerons à nouveau Ricky Whittle comme Shadow Moon, Ian McShane comme M. Wednesday, Emily Browning comme Laura Moon, Yetide Badaki comme Bilquis, Bruce Langley comme Technical Boy, Crispin Glover comme M. World, Omid Abtahi comme Salim, Peter Stormare comme Czernobog, Demore Barnes comme M. Ibis et Devery Jacob comme Sam Black Crow.

‘Dieux américains’ tourne autour de la guerre inévitable entre les anciens dieux de la mythologie et les nouveaux dieux de la technologie. L’ancien con Shadow Moon a passé deux saisons à suivre son mystérieux patron, M. Wednesday, à travers le pays pour découvrir à la fin de la saison dernière que le Vieux Dieu est en fait son père.

Dans la troisième saison, Sombra rejette ce destin apparent et s’installe dans la ville idyllique et enneigée de Lakeside dans le Wisconsin pour se lancer sur son propre chemin, guidé par les dieux de ses ancêtres noirs, les Orishas. Cependant, vous découvrirez bientôt que les eaux calmes de cette ville sont profondes, sombres et sanglantes, et que vous ne pouvez pas refuser d’être un dieu si simplement. Le seul choix possible est de choisir quel genre de dieu être.

Sa première, le lundi 11 janvier, dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde de la main d’Amazon hors États-Unis, où elle sortira un jour avant la main de Starz.

