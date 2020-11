19 ans après le début de la trilogie à succès de Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau, les anecdotes autour du tournage ne cessent d’apparaître. À cette occasion, Sean Astin, qui a donné vie à Samsagaz Gamyi, a raconté cette fois qu’il se sentait très mal avec un commentaire que le cinéaste a exprimé sur son travail d’acteur. Cependant, l’acteur était d’accord avec Jackson et a finalement considéré cette expérience comme un grand apprentissage.

Sean Astin a déclaré que Peter Jackson est généralement très silencieux lors de la réalisation et ne dit généralement pas aux acteurs et aux actrices quoi faire. Mais il y a eu un jour où le réalisateur néo-zélandais a vu l’acteur très “confus” sur le plateau et lui a ensuite dit que sa performance en tant que Sam n’avait pas du tout semblé convaincante.

«La chose la plus douloureuse que Peter Jackso m’a diten… Vous savez, c’est une personne de peu de mots. C’est un homme très, très stoïque. Il peut être très performant lorsque vous le souhaitez ou en avez besoin. Il peut parler des choses, il est très éloquent et tout. Mais quand c’est quelque chose que vous devez faire tous les jours, Peter Jackson est un gars très calme. Laissez le travail qu’il fait parler pour lui et sa direction était assez minime. Habituellement, sa façon de diriger était de dire «Faisons ça encore». Mais une fois qu’il s’est approché de moi, il m’a regardé et a dit: “Je n’ai pas cru cela” “.

Après ce commentaire de: “Je n’ai pas cru ça”, Astin a avoué qu’il était figé, mais a compris que Jackson ne lui avait pas dit de l’offenser ou de le blesser, mais pour qu’il puisse donner le meilleur de lui-même dans les enregistrements du Seigneur de les anneaux. En fait, l’acteur admet qu’à cette époque, il était très distrait.

“Oh mon Dieu. C’était comme un coup final pour Mortal Kombat. C’était comme si les cheveux avaient été arrachés de ma tête et que ma colonne vertébrale sortait de mon corps. Mais c’était vrai. Il est vrai qu’il ne se concentrait pas, qu’il était ailleurs. Il n’était pas de caractère. Ce n’était tout simplement pas là où il fallait. C’était brutal. Et il ne voulait pas dire que c’était brutal. Je voulais que ça marche. Ce n’était pas censé être ainsi, mais c’était un élément parfait de direction. Et il avait absolument raison. Cela m’a rendu meilleur. Cela m’a fait me concentrer davantage ».

Et pour les fans de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, il y a une très bonne nouvelle car l’édition étendue des trois longs métrages arrivera en 4K à partir du 1er décembre 2020. Retrouvez tous les détails ici.

En outre, dans ce lien, vous pouvez profiter des meilleurs moments de la trilogie.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.