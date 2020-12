Avec une occupation hospitalière de 78%, Mexico et l’État du Mexique reviendront aux feux rouges. Lors d’une conférence de presse, le chef du gouvernement de la capitale Claudia Sheinbaum et le gouverneur d’Edomex, Alfredo del Mazo, ont rapporté que Les activités non essentielles doivent fermer du 19 décembre au 10 janvier. Avec cette mesure, les cinémas CDMX et Edomex fermeront à nouveau leurs portes du samedi 19 décembre au 10 janvier. La mesure a été confirmée à Cinéma PREMIERE par CANACINE, la Chambre nationale de l’industrie cinématographique qui représente les cinémas commerciaux du pays.

En compagnie du sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, les deux dirigeants ont rendu compte de l’état d’alerte dans lequel ces entités sont dues à la propagation du COVID-19.

Le 25 mars 2020, les cinémas du pays ont dû fermer leurs portes en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. La réouverture progressive, qui a débuté le 3 août, et la réduction de capacité ont gravement affecté l’industrie. Du 25 mars au 13 décembre 2020, les cinémas commerciaux du pays ont enregistré la fréquentation de 12 millions de personnes, ce qui se traduit par 697 millions de pesos collectés au box-office. Dans la même période, en 2019, une fréquentation de 272 millions de personnes a été enregistrée, ce qui a laissé un box-office de 14815 millions de pesos. La réduction se traduit par 95% de moins au box-office et 96% de moins de fréquentation.

Développement…

Arturo Magaña Arce Passionné de regarder, d’écrire, de lire, de rechercher et de parler du cinéma sous toutes ses formes. Je suis fan de Star Wars, je connais tous les chapitres de Friends par cœur et si vous me posez des questions sur le cinéma mexicain, il n’y a personne pour me faire taire. Editeur chez Cine PREMIERE.