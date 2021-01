Nia DaCosta est celle qui sera en charge de diriger la nouvelle aventure de Carol Danvers dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), en remplacement des cinéastes Anna Boden et Ryan Fleck qui étaient en charge du premier opus, mais est-ce que l’actrice qui donne vie l’héroïne est contente de ce recrutement? Pour clarifier, cette semaine, la même Brie Larson a parlé du réalisateur de ‘Captain Marvel 2’.

Il faut se rappeler que la première option à laquelle de nombreux fans ont demandé de s’asseoir dans le fauteuil du réalisateur était l’actrice Angelina Jolie, qui a également travaillé dans les coulisses, par exemple “ Unbroken ” à partir de 2014, démontrant sa capacité de cinéaste, en plus de cela elle fait déjà partie du MCU en jouant dans «Eternals». Cependant, le choix de DaCosta a été applaudi par une grande partie des fans de la franchise.

Et apparemment, ils n’étaient pas les seuls, car lorsque Brie Larson a parlé du réalisateur de ‘Captain Marvel 2′ pendant l’émission A Little Late with Lilly Singh, elle était enthousiaste à l’idée d’embaucher DaCosta et a déclaré qu’elle était le “choix parfait. “pour ce que le MCU recherche avec son personnage dans les phases suivantes.

“C’est incroyable et je suis tellement excité que cela soit annoncé et je peux en parler. Nia est incroyable et elle a obtenu le poste parce qu’elle est la meilleure personne pour le poste. C’est l’une de mes parties préférées. Elle vient de donner une présentation incroyable. Et elle m’inspire. Elle est confiante et c’est un gros problème d’entrer dans ce truc, l’univers Marvel, ce grand truc! Et avoir un leader qui dit: “Oui, je suis destiné à être ici.”

Actuellement, Nia DaCosta attend la première de ‘Candyman’, un film d’horreur, écrit par Jordan Peele (‘Get Out’) pour le 27 août 2021, après que la pandémie retarde sa sortie en salles, pour ce qui est prévu qu’à ces dates, le contingent sanitaire est déjà terminé.