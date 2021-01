L’univers que Sony Pictures développe en collaboration avec Marvel Studios semble être qu’il n’est pas prêt à poursuivre son développement, puisque ce jour, il a été annoncé que le film “ Morbius ” aura un retard, car il arrivera désormais en salles. le prochain 8 octobre 2021, De plus, une rumeur a émergé au sujet du premier trailer de ‘Venom 2’ au Super Bowl ensuite 7 février, ce qui pourrait avoir un changement radical compte tenu des mouvements du calendrier.

Même si le film ‘Venom’ avec Tom Hardy Il n’a pas été bien accueilli par la critique, il avait une bonne collection au box-office, ce qui garantissait une suite, qui s’appelle ‘Venom: Que le carnage soit’, dans lequel on verra enfin Cletus Kasady interpreté par Woody Harrelson devenir le symbiote Carnage et peut-être une référence à l’union avec l’univers cinématographique Marvel.

Ce jour-là, la nouvelle est apparue que nous verrons le bande-annonce de ‘Venom 2’ au Super Bowl LIV, mais cela n’a pas été officiellement confirmé et même s’il n’est pas exclu que cela apparaisse, mais cela pourrait aussi être une deuxième avancée de “ Morbius ”, puisque le premier trailer est sorti il ​​y a presque un an et pourrait servir à la promotion de ce nouveau histoire avec Jared Leto.

La bande-annonce de Venom 2 sera présentée en première au Superbowl le 7 février pic.twitter.com/op1fuaiJSy – Rolod (@ Rolod14) 11 janvier 2021

Jusqu’à présent, la date de sortie du 25 juin 2021 pour ‘Venom: Let There Be Carnage’, il n’est donc pas exclu que la première vance apparaisse à la mi-temps du Super Bowl LIV, mais en raison du changement de date «Morbius», Il n’est pas exclu que cette production subisse également un changement dans son calendrier bien qu’il faudra attendre qu’elle devienne officielle.