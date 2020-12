Depuis sa création en 1990, The Godfather 3 (qui présente cette année une nouvelle version) a connu un sort insurmontable: à comparer à ses prédécesseurs, deux des plus grandes œuvres de l’histoire de la création cinématographique. Cette taille.

D’autres aspects ajouteraient à la différenciation, l’un d’entre eux étant le passage inexorable du temps. Bien que quelques années se soient écoulées entre le premier et le deuxième film, de 1972 à 1974, il y avait plus de trois décennies entre la deuxième et la troisième partie. En outre, le dernier opus n’a pas bénéficié du soutien d’une œuvre littéraire antérieure.

Pour ceux qui connaissent l’œuvre littéraire de Mario Puzo, ou la production cinématographique basée sur ses œuvres, l’analogie constante que le troisième film est comme le “Fredo” de la trilogie pourrait être claire.

Malgré ces stigmates, exagérés du point de vue de l’auteur de ces lignes, c’est un film qui se dresse dignement sur son propre mérite, ainsi que dans le contexte de la saga elle-même. Le premier film raconte la montée de Michael Corleone dans le monde de la mafia. Le second, sur sa consolidation, tandis que le troisième fait référence à son déclin. Par conséquent, il est si important pour Coppola de revenir à The Godfather 3 dans cette nouvelle version avec le titre original que lui et Mario Puzo avaient initialement soulevé, Épilogue: La mort de Michael Corleone.

Le réalisateur Francis Ford Coppola a rendu le matériel source pour un nouveau traitement et une nouvelle sortie au public mondial avant la fin de 2020. Il a réédité le film, réduisant la durée totale de plus de 10 minutes à 158. Il a éliminé les scènes, mais surtout en réorganisé d’autres, avec l’intention de souligner l’une des principales lignes de l’intrigue: l’implication de la famille Corleone dans les finances du Vatican. Une sorte de miroir de la tentative de Michael Corleone de légitimer le nom de famille et de rechercher sa propre rédemption. Bien sûr, le

traitement supplémentaire pour améliorer l’image et le son de l’œuvre.

Ce n’est pas la première fois que le célèbre réalisateur réédite certaines de ses œuvres précédentes. Les films Apocalypse (Apocalypse Now, 1979) et Cotton Club (The Cotton Club, 1984) ont reçu des traitements similaires dans le passé.

Il faut se réjouir que cette nouvelle version de The Godfather 3 attire à nouveau les projecteurs sur une œuvre aussi pertinente que celle-ci. Son exposition en salles et sa disponibilité sur les plateformes permettront de convoquer toute une nouvelle génération de cinéphiles à sa rencontre. Et à tous les autres, pour lui rendre visite.

Titre original: Le parrain, Coda: la mort de Michael Corleone

An: 2020

Réalisateur:

Acteurs: Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia

Date de sortie:4 décembre 2020 (États-Unis)

Le Parrain III



