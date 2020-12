Le cinéma a connu un changement très radical cette année grâce à la pandémie de Covid-19, puisque de nombreux longs métrages ont atteint directement les plateformes de streaming car la grande majorité des grands écrans ont été fermés, ce phénomène inhabituel aurait pu influencer la liste des films les plus recherchés en 2020 que Google a publié cette semaine.

Dans le top international se trouve dans la position de numéro “ Parasite ”, la production sud-coréenne remportant l’Oscar du meilleur film, devenant ainsi le premier film étranger à gagner dans cette catégorie, suivie par ‘1917’ et ‘Jojo Rabbit’, autres longs métrages qui étaient en lice aux Oscars 2020.

Deux titres qui ressortent de la liste et qui sont liés au thème de la pandémie sont «Tenet» et «Mulan»; le premier est sorti en salles au milieu de cette contingence, pour montrer que ce projet devait passer directement au grand écran, mais n’a pas récupéré l’investissement millionnaire. Alors que l’action en direct du classique de Disney était le contraire, est allé directement au streaming au lieu des cinémas, ce qui ne pouvait pas non plus soulever suffisamment pour être considéré comme un succès financier. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des films les plus recherchés en 2020 dans le monde:

‘Parasite”1917”Black Panther”365 Dni”Contagion”Tenet”Enola Holmes”Harley Quinn: Birds of Prey”Mulan”Jojo Rabbit’

L’autre top se concentre sur les recherches au Mexique et la première place est pour «Miracle dans la cellule 7», le film raconte l’histoire d’un père souffrant de troubles mentaux accusé d’un crime pour lequel il est enlevé à sa fille de six ans. Tandis que le deuxième est le film d’horreur ‘Annabelle’, mais c’est devenu une tendance en raison de la disparition supposée de la poupée du même nom, qui, selon eux, est hantée.

Vous pouvez également voir “ Black Panther ” sur la liste, en raison de la mort de son protagoniste, Chadwick Boseman, qui a choqué toute l’industrie du divertissement et des millions de fans de Marvel Studios. Ensuite, Les films les plus recherchés en 2020 sont vus à l’échelle nationale:

‘Miracle in cell 7”Annabelle”Jojo Rabbit”Black Panther”365 DNI”Wonder”The SpongeBob Movie: Sponge on the Run”Enola Holmes”Parasite”1917’

En plus de Google révélant les films les plus recherchés de l’année, il a également partagé les émissions de télévision et les séries les plus recherchées sur cette plate-forme. Cette liste montre que Netflix a balayé, devenant l’un des services de streaming les plus populaires au monde.