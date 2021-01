Chris Hemsworth a partagé une photo sur les réseaux sociaux qui marque officiellement le début du tournage du très attendu Thor Love and Thunder. La production se déroulera dans les terres australiennes, information déjà connue des semaines précédentes, quand il y avait plusieurs membres de la distribution qui sont progressivement arrivés au pays des kangourous et des koalas.

Le début du tournage en Australie et en Nouvelle-Zélande est souvent accompagné de cérémonies locales élaborées par des danseurs originaires de la région – comme nous l’avons vu dans toutes les productions de Peter Jackson sur la Terre du Milieu. Ces types d’événements privés dictent le démarrage de toute entreprise, mais accordent en même temps l’autorisation et la prospérité aux productions. C’est avec la danse Maori Haka que le quatrième volet du Dieu du tonnerre a commencé et Chris Hemsworth a partagé les détails sur les réseaux sociaux.

Peu de personnalités explorent pleinement ce type de cérémonies d’initiation, mais l’acteur australien, probablement en raison de ses liens avec les coutumes de son pays, a partagé une photo et a remercié les communautés autochtones qui ont donné leur approbation à la production de Thor.

C’est avec une cérémonie d’accueil dans le pays, avec les danseurs Gamay de la nation Gadigal et Bidiagal, ainsi que la performance de karakia des danseurs maoris de Te Aranganui, que Hemsworth et la réalisatrice Taika Waititi – présents dans les images – ont coupé le ruban par Love and Thunder.

Dans le même temps, Hemsworth en a profité pour montrer sa fierté à l’égard de son pays et des coutumes de ses peuples autochtones. Il a même envoyé un message sur l’importance de la date choisie et la signification avec le passé qu’elle a pour ces peuples:

«Les Australiens autochtones peuvent être fiers de ce pays, mais beaucoup considèrent le 26 janvier comme une date qui signifie le début de la dépossession, des épidémies, de la violence aux frontières, de la destruction de la culture, de l’exploitation, des abus, de la séparation des familles et de la soumission à des politiques de contrôle social extrême. Commençons la guérison des peuples et unissons-nous dans l’unité et le soutien de notre peuple des Nations Unies avec solidarité et compassion. Trouvons une date où tous les Australiens pourront célébrer ensemble ce beau pays.

À propos, le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi partage également une certaine ascendance maorie.Il semble donc normal que la production de son prochain film mette la pédale au métal dans le cadre d’une danse karakia.

Vraisemblablement en Australie il y a aussi le reste de la distribution qui est composée de Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale et l’incorporation des gardiens de la galaxie, Chris Pratt. Vin Diesel, Karen Gillian et Dave Bautista. En outre, Jeff Goldblum reviendra dans la saga et Matt Damon a récemment été signé, bien que dans un rôle encore à finaliser.

Thor Love and Thunder a commencé le tournage en vue d’être diffusé sur les écrans le 6 mai 2022.

Chris Hemsworth Thor Marvel Studios Taika Waititi Thor l’amour et le tonnerre



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.