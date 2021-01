D’ici août 2020, nous avons annoncé que Viacom et CBS lanceraient un nouveau service de streaming, qui apporterait tout le contenu international des deux sociétés sur le marché latino-américain. Eh bien maintenant, il a été annoncé que cette plateforme s’appellera Paramount Plus, et il arrivera au Mexique plus tôt que prévu.

La nouvelle série Halo arrivera chez Paramount Plus Mexico.

Ce sera le 4 mars lorsque les abonnés pourront profiter du meilleur contenu sur leurs écrans de Nickelodeon, Comedy Central, CBS All Access, Showtime et Paramount Network (via).

Et vous vous demandez peut-être: “Paramount Plus n’existait-il pas déjà dans notre pays?” Ils sont corrects, la chaîne fonctionnait déjà sur notre territoire, mais seul le contenu sous licence sur le territoire national a été transmis, bien qu’il soit également vrai que grâce à un paiement supplémentaire sur une certaine plateforme qui propose un catalogue de titres de A à Z pouvait déjà louer une grande partie de ce contenu “spécial”. Alors qu’est-ce qui change?

C’est vraiment juste une relance. Autrement dit, le service conserve son nom d’origine, mais toutes les productions qui n’étaient pas disponibles ici font désormais partie de l’offre locale., sans avoir à obtenir des chapitres ou des films uniques moyennant des frais supplémentaires. Désormais, des titres comme American Rust, le redémarrage de The Twilight Zone ou Star Trek: Picard seront déjà disponibles «nativement» – pour l’appeler ainsi – en un seul endroit.

Star Trek Picard sera également disponible au Mexique.

En outre, il est prévu que, via la plate-forme, de futures séries puissent être publiées, telles que Halo en direct, la renaissance d’iCarly et la nouvelle série de The Godfather (via).

Paramount Plus arrivera au Mexique et, sûrement, il y aura des surprises. Si vous voulez en savoir plus sur la guerre du streaming, nous vous invitons à regarder cet épisode de Pending Rating, l’une des émissions de Cinéma PREMIERE.

primordial plus



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.