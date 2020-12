Le lancement commercial de ‘Chasseur de monstre«en Chine, il a été suspendu à la dernière minute sur ordre des autorités compétentes. La raison, semble-t-il, serait une blague de mauvais goût incluse dans le film qui est considérée comme particulièrement offensante pour les Chinois.

Plus précisément, comme Daniel Ahmad, analyste senior chez Niko Partners, l’a partagé via son compte Twitter, la blague mentionnée ci-dessus fera référence à “chinois, japonais, genoux sales – regardez-les?”, Une phrase péjorative qui est utilisée depuis des décennies en Amérique pour se moquer du physique des Asiatiques, en particulier des femmes.

Les réactions des participants aux premières projections ont été rapides, inondant les réseaux sociaux et les pages de films chinois de toutes sortes de commentaires coléreux et de critiques négatives, au point de sombrer complètement la réputation et l’appréciation du film, qui Avant tout cela, il avait des notes moyennes supérieures à un 6 dans des pages spécialisées comme Douban.

À la suite de la polémique et de la controverse suscitées en quelques heures à peine, selon le journaliste Gavin Feng, les cinémas ont reçu une notification des autorités leur ordonnant d’annuler immédiatement toutes les projections du film.

Dans cette déclaration, il a été commenté que le film pourrait continuer à être diffusé une fois qu’ils en auraient reçu une nouvelle copie qui n’incluait plus la blague controversée, bien que, selon le journaliste susmentionné, les cinémas aient par la suite reçu une nouvelle notification garantissant qu’il avait été définitivement suspendu. sa première.

Pour l’instant, les responsables du film ne se sont pas prononcés à l’exception de Capcom, la société qui a créé et possède la série de jeux vidéo dont il s’inspire et qui s’est assuré qu’elle n’a pas participé directement à la production de celui-ci, mais qu’ils enquêtent sur ce qui arrivé.

Personne n’a encore donné d’explications sur la façon dont les censeurs chinois stricts, célèbres pour leur dureté et leur contrôle idéologique frugal, pouvaient ignorer une blague aussi offensante sur leur peuple. Ont-ils fait confiance au film de la même manière que le Festival de Sitges a fait confiance à «Bocadillo» …?

Réalisé par Paul WS Anderson et avec Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman, TI Harris, Meagan Good et Diego Boneta, maintenant l’avenir de cette production de Constantin Film, Impact Pictures, Capcom Company, Tencent Pictures et Toho Company budgétisée en 60 des millions de dollars sont immédiatement devenus incertains.

Reste à savoir comment se termine son aventure chinoise, mais personne ne sait que ce marché, actuellement en plein essor et où ce type de film fonctionne généralement très bien, était le grand espoir des responsables. Par conséquent, sa première dans les salles de ce pays asiatique a été fixée un mois plus tôt que dans des pays comme les États-Unis ou l’Espagne.

Cependant, avec la mauvaise presse issue de cette situation et sans l’accolade attendue de son succès commercial plus que probable en Chine, Sony pourrait désormais repenser sa stratégie commerciale …

