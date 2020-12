Un mois après sa sortie dans les salles japonaises, Studio Khara a confirmé à travers ses réseaux sociaux que le travail de composition (photographie) et de montage du film Evangelion: 3,0 + 1,0 trois fois plus (Shin Evangelion Gekijō-ban: ||) s’est terminé ce jeudi 17 décembre à 08h10 (heure locale du Japon). Avec cela, le dernier opus de la tétralogie Rebuild of Evangelion a officiellement conclu sa production.

# シ ン ・ エ ヴ ァ ン ゲ リ オ ン 劇場版

2020 年 12 月 17 日 午前 8 時 10 分

ス タ ジ オ 内 で の 全 て の 撮 影 ・ 編 集 作業 が 終了! 社 内 で 待機 し て い た 全 セ ク シ ョ ン へ 庵 野 監督 が 直接 、 終了 の 報告 と 労 い に 周 り 、 し ば し 無 事 に 終 わ っ た 喜 び に 沸 き き ま し た に に 沸 き – (株) カ ラ ー 2 号 機 (@ khara_inc2) 16 décembre 2020

«17 décembre 2020. 8 h 10 Tous les travaux de composition et de montage en studio sont terminés! Le directeur Hideaki Anno s’est rendu personnellement dans tous les départements pour rendre compte de l’achèvement du projet et les féliciter pour leur travail acharné. Nous sommes très heureux d’avoir terminé en toute sécurité à l’heure. “ Studio Khara

Rebuild of Evangelion est un récit cinématographique des événements de la série originale Neon Genesis Evangelion de 1995. Pour le moment, la saga comprend les films: Evangelion: 1.0 You Are [Not] Seul (2007), Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance (2009) et Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012). Le film a de nouveau été projeté aux formats MX4D et 4DX en décembre au Japon.

Le quatrième opus intitulé Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time avait été victime de multiples retards au fil des ans en raison de conflits personnels et d’autres engagements professionnels acquis par le réalisateur et créateur de la franchise Hideaki Anno, qui a prolongé le les délais de production. Le film serait initialement sorti dans les salles japonaises le 27 juin, mais sa première a dû être reportée indéfiniment en raison de la pandémie COVID-19. En octobre, sa nouvelle date de sortie a été confirmée.

Dans le cadre du 25e anniversaire de la franchise le 4 octobre dernier, Hideaki Anno a partagé une lettre de remerciements aux fans et en a profité pour présenter à nouveau des excuses pour les différents retards que le projet a eu: «C’est ma faute si je Il a fallu si longtemps pour terminer ce projet, mais la raison pour laquelle il a continué jusqu’à ce point est grâce à tous les fans. Encore une fois, j’apprécie votre soutien. Merci », a écrit Anno.

La série animée originale de 1995, ainsi que les films Evangelion: Death (True )² et The End of Evangelion, sont disponibles sur Netflix. Pendant ce temps, les trois premiers films Rebuild of Evangelion peuvent être achetés dans des formats maison dans la langue originale et avec doublage latin, gracieuseté de Zima Entertainment, via Amazon.

Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time sera présenté en première sur 23 janvier 2021 dans les théâtres au Japon.

