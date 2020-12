La rumeur court depuis longtemps sur la possibilité que la Maison de la Souris décide enfin de fusionner les plateformes de streaming Hulu Oui Disney Plus. Jusqu’à présent, leur distanciation mutuelle a été considérée comme nécessaire aux États-Unis car les deux chaînes ciblent des publics différents; le premier peut accueillir les titres “adultes” que le second, au charme familier, ne peut offrir. Cependant, cette séparation pourrait s’estomper à tout moment …

Cette semaine, Collider a entendu des rumeurs selon lesquelles “Plusieurs cadres de Hulu ont quitté ou quitté le service de streaming” afin d’ouvrir les portes d’une prochaine fusion avec Disney Plus. Les médias soulignent également la pertinence de cela d’un point de vue commercial, puisque les investisseurs de Wall Street verraient une seule plate-forme de vidéo à la demande avec plus de cent millions d’abonnés plus attrayante que deux d’entre eux partageant le même nombre de clients.

La maison de la souris a rapporté le mois dernier que, début octobre 2020, les abonnés Disney Plus avaient atteint le nombre de 73,7 millions, tandis que ceux de Hulu ajoutaient 36,6 millions. Une mise à jour des chiffres était promise pour le 10 décembre prochain, lorsque le Journée des investisseurs de The Walt Disney Company (trois semaines après le lancement de Disney Plus en Amérique latine). En revanche, sera-ce également à cette date que la société officialisera la fusion entre les serveurs de streaming susmentionnés?

Il convient de rappeler que Disney a précédemment exprimé de faibles attentes à l’égard de Hulu, déclarant qu’elle «n’a aucune notoriété de marque en dehors des États-Unis. Une telle déclaration est venue du PDG de la société Bob Chapek, lors de l’annonce d’un serveur de streaming – appelé Étoile– d’envergure internationale qui fonctionnera en parallèle de Disney Plus et hébergera des titres du réseau ABC, de la chaîne FX, Freeform, Searchlight et 20th Century Studios, qui n’ont pas leur place dans un catalogue enfant ou familial.

Cela dit, il est clair que Hulu ne présente pas (et ne présentera pas) d’avantage à Disney sur la scène mondiale, et qu’il joue généralement un simple rôle de distribution de contenu tiers, tel que Animaniacs. Une telle situation renforce le fait que cette plate-forme, tôt ou tard, est absorbée par la maison du Mandalorien. Qu’est-ce que tu penses?

Arrêtez-vous pour voir les premières de Disney Plus Mexico prévues pour décembre, y compris le remake de Mulán.

Disney Plus hulu



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.