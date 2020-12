Avec une nouvelle saison de premières d’anime qui approche à grands pas, les plateformes de streaming commencent lentement à publier les noms des séries qui seront bientôt diffusées simultanément avec le Japon. Funimation Mexique a confirmé ce vendredi que quatre productions Aniplex feront partie de son catalogue hiver 2021, dont les nouveaux épisodes de Les cellules au travail! et Le pays imaginaire promis.

Les titres que nous mentionnerons ci-dessous rejoignent le précédent annoncé Mushoku Tensei: réincarnation sans emploi, adaptation des romans légers de Rifujin na Magonote. Nous partageons ici tous les détails sur les quatre séries annoncées:

The Promised Neverland: Saison 2

réalisateur: Mamoru Kanbe (Elfen a menti).étude: CloverWorks (Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai).Première: 7 octobre *.Origine: Manga, écrit par Kaiu Shirai et illustré par Posuka Demizu.Nombre d’épisodes: À confirmer.Sexe: Fantaisie sombre, science-fiction, suspense.

Synopsis: Emma et Ray alors qu’ils s’aventurent au-delà des limites de Grace Field House, dans le monde perfide de… l’enfer?! Norman est-il vraiment mort ?! Tout n’est pas ce qu’il semble … et la conspiration est en marche!

Découvrez la bande-annonce ici.

Cellules au travail !! Saison 2

réalisateur: Hirofumi Ogura (majordome noir).étude: David Production (L’aventure bizarre de JoJo).Première: 7 janvier *.Origine: Manga, écrit et illustré par Akane Shimizu.Nombre d’épisodes: À confirmer.Sexe: Aventure, comédie.

Synopsis: La deuxième saison de Cells at Work! continue l’histoire de… eh bien… vous! Situé dans le corps humain, Cells at Work !! raconte la vie et les aventures de tout, des globules rouges qui transportent l’oxygène aux globules blancs qui combattent les bactéries. Et, bien sûr, les dangereux virus et méchants qui se cachent sous la peau!

Découvrez la bande-annonce ici.

Les cellules au travail! CODE NOIR

réalisateur: Hideyo Yamamoto (Code: Réalisez ~ Gardien de la renaissance ~).étude: Liden Films (Yamada-kun et les sept sorcières).Première: 7 janvier *.Origine: Manga dérivé, écrit par Shigemitsu Harada et illustré par Issei Hatsuyoshi.Nombre d’épisodes: À confirmer.Sexe: Aventure, comédie.

Synopsis: Un globule rouge recrue s’est efforcé de fournir de l’oxygène dans tout le corps, mais son lieu de travail est sur le point de devenir Code Black! Boire, fumer, stress, manque de sommeil… Luttant pour survivre à une vie semblable au monde brutal de l’entreprise, à quoi doivent penser ces cellules surmenées à la fin de la journée? Ceci est une histoire sur l’intérieur de votre corps …

Découvrez la bande-annonce ici.

SK8 l’infini

réalisateur: Hiroko Utsumi (poisson banane).étude: Bones (My Hero Academia).Première: 9 janvier *.Origine: Projet original.Nombre d’épisodes: À confirmer.Sexe: Sport, drame.

Synopsis: Reki amène avec son étudiante en transfert Langa, qui n’a aucune expérience en skate. Et dans ce monde de skateboards, tout est question de «conflit», des affrontements de mi-course! Bonne chance à vous deux.

Découvrez la bande-annonce ici.

Il est à noter que les dates susmentionnées correspondent à son lancement officiel en diffusion simultanée à Funimation Etats-Unis. Le distributeur a déjà limité, du moins dans le cas de Cells at Work !! et les spin-off Cells at Work! CODE BLACK, que les dates de diffusion pour le Mexique et le Brésil seront confirmées à une date ultérieure. Rappelons que jusqu’à présent les épisodes de la dernière saison d’Attack on Titan ont été ajoutés à son catalogue un jour après sa diffusion originale au Japon.

