La vie vous réserve de petites surprises comme celle de «The Happiness Season», un de ces films dont on attend généralement peu et qui sans cesse d’être ce qu’ils sont, et avec grand honneur, sont bien meilleurs que ce qu’ils sont. qu’ils peuvent sembler être et surtout ce que vous pensez qu’ils pourraient devenir. Dont sans avoir l’air d’une grosse affaire, ni même faire semblant (apparemment) de regarder le contraire, ils vous fixent une table et font de votre journée.

“La vie peut être merveilleuse”, a déclaré Andres Monts. «La saison du bonheur» est l’un de ces films qui vous fait croire qu’en effet, la vie peut être merveilleuse. Un futur classique de Noël avec lequel l’actrice Clea Duvall imite une Nancy Meyers dans ses meilleurs jours. Quelque chose comme ‘The Holiday (Vacations)’, le genre de film sympa et léger qui, dès qu’on se perd, boycotte un peu votre sieste (sans le vouloir).

Un futur classique de Noël qui embrasse son statut de comédie trois en un, familiale, romantique et de Noël mais qui ne refuse toujours pas de se salir les mains, et de quelle … manière subtile et agréable. Dans son double rôle de scénariste et de réalisatrice, Duvall introduit sous son apparence normative, comme celle qui ne veut pas la chose, discrètement et au même titre qu’en période de censure, une variable en théorie subversive qui en pratique ne veut pas dire … rien.

C’est presque un miracle que, en ces temps, Duvall soit capable de combiner l’homosexualité avec les conservateurs d’une manière aussi organique, innocente et élégante. Cela semble un mensonge, mais à une époque de tension où l’un et l’autre utilisent n’importe quelle excuse pour éveiller n’importe qui, il est réconfortant de trouver un film comme ‘La saison du bonheur’ qui capture vraiment avec une puérilité mature le soi-disant “esprit de Noël” “.

Clea Duvall ne coud pas sans fil et réalise un film de Noël chaleureux qui, contrairement à la grande majorité des productions de Noël, se sent authentique, proche et possible. Mais surtout, rien de décontracté, encore moins gratuit. Loin d’être une course ou un processus d’encaissement de chèques, Duvall honore le genre avec l’intelligence de celui qui en fait bon usage avant de l’utiliser, recalibrant ses valeurs immortelles dans le processus.

Quelque chose de similaire à ce qu’Olivia Wilde a fait avec ‘Super nerds, eh bien, aussi avec la complicité d’un couple de premier plan dédié à une cause qu’ils défendent avec la même fierté, la même dignité et la même conviction que s’il s’agissait d’un “film aux Oscars”. Pour correspondre à un film qui est exactement la meilleure version de ce qu’il semble être: cette étreinte de Noël émouvante et réconfortante qui nous fait croire que «la vie peut être merveilleuse».

Par Juan Pairet



@Wanchopex