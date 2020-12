Bien que nous ayons déjà vu certains des membres des X-Men à la télévision grâce aux aventures de Spider-Man et de ses incroyables amis, les mutants ont eu leur moment de gloire avec la série animée intitulée simplement comme ceci: X-Men.

La première chose qui a attiré l’attention de cette animation a été son thème musical electrorockero, qui contrastait avec les sons “plus doux” d’autres dessins animés et pour n’avoir pas de paroles. Composée par Ron Wasserman (le même derrière le thème des Power Rangers), cette pièce a également fait l’objet de controverses, puisqu’en 2019 le Hongrois Zoltan Krisko a poursuivi Wasserman, Marvel, Disney, Fox, Amazon et Apple (en plus d’autres sociétés impliquées ), pour avoir prétendument plagié le thème de la série policière / bande dessinée Linda, qui s’est déroulée de 1984 à 1991 en Hongrie.

Les mutants de la série animée X-Men.

Krisko a souligné qu’elle n’avait entendu parler de la série animée X-Men qu’en 2017, mais tous ceux qui la voyaient au début des années 90 étaient déjà accro aux aventures de ces mutants.. Et comment cela pourrait-il ne pas arriver? Si presque toutes ses histoires étaient des adaptations d’intrigues déjà éprouvées dans la bande dessinée. La formule était simple: prenez quelque chose qui a fonctionné et passez au niveau supérieur.

Cela s’est produit grâce au fait qu’Eric Lewald, le showrunner, était un passionné de bande dessinée et connaissait parfaitement ses 30 ans d’histoire. Bien avant qu’ils n’apparaissent sur grand écran, c’était la première fois que les scénarios de la guerre avec les Sentinelles, Days of Future Past et bien sûr la saga Phoenix étaient adaptés.

Contrairement aux autres dessins animés de l’époque, les deux premières saisons de la série animée X-Men ont été conçues pour être appréciées en séquence. Cependant, dans notre pays, de nombreux épisodes se sont déroulés dans le désordre et les frustrations des adolescents étaient très courantes. Chaque lundi, il fallait croiser les doigts pour éviter qu’un épisode du début ou une répétition ne se produise..

Wolverine dans X-Men: la série animée.

Ce problème apparemment répété dans tous les territoires où il a été exporté et à partir de sa troisième saison – sur cinq qu’ils ont produit au total -, les épisodes se sont concentrés sur une intrigue chacun et ont ainsi évité un manque de contrôle sur la diffusion. La série a eu un tel impact que ce n’est pas un hasard si ce groupe de personnages a été le premier grand pari du cinéma de super-héros.

