Au cinéma, le documentaire est de la plus haute importance, car il donne aux téléspectateurs un regard réaliste et naturel sur les problèmes à résoudre. Au fil des ans, des documentaires ont émergé qui définissent le genre et, Au Royaume-Uni, l’une de ces œuvres mémorables est la série Up de Michael Apted.

Apted est décédé il y a quelques jours, mais son héritage dans le cinéma britannique est indéniable. À seulement 22 ans, il a rejoint l’équipe de tournage de Seven Up!, Un documentaire télévisé en 1964 qui portait sur la vie de 14 enfants de différentes classes sociales en Angleterre. Au début, le plan n’était pas de continuer avec l’histoire des garçons, mais une idée est venue.

Et si un autre film était fait qui réunissait le même casting sept ans plus tard? Avec cette prémisse, Seven Plus Seven est né, un projet qui a montré ce qui était arrivé à la vie de ces jeunes en 1970. Le format a été un tournant pour la création audiovisuelleC’était quelque chose de totalement nouveau de pouvoir faire partie des expériences réelles des protagonistes. Comme le souligne Peter Deburge dans un texte pour Variety, le public a pu voir combien d’entre eux “ont grandi, trouvé leur chemin, sont tombés amoureux, se sont mariés et ont divorcé”.

La vérité est que, plusieurs années plus tard, la formule est toujours efficace et, en fait, l’un des meilleurs exemples de son utilisation est Boyhood, de Richard Linklater. Réalisé sur 12 ans, ce film indépendant épique nous emmène à travers les moments les plus fascinants de la vie de Mason Evans.

Outre le protagoniste du long métrage de Linklater, les sujets dont la vie a été étudiée dans la série documentaire Up, de Michael Apted, ont traversé différents problèmes et, en plus, il n’y avait aucune notion de la télé-réalité telle que nous la connaissons maintenant, donc l’impact qui a atteint la vie des femmes et des hommes qui étaient en charge de la production était substantielle. Soudainement, ils étaient célèbres et ils ont suscité beaucoup d’attention du public.

De toute évidence, le succès a été tel qu’il a été décidé de lancer un nouvel opus sept ans plus tard et cela s’est répété pendant plusieurs années.: ils ont suivi 21 Up (1977), 28 Up (1984), 35 Up (1991), 42 Up (1998), 49 Up (2005), 56 Up (2012) et, enfin, 63 Up (2019).

L’engagement du réalisateur envers sa production était tel qu’il a dit un jour qu’il espérait «faire 84 Up quand il aurait 99 ans». En plus de cela, le New York Times considère les différentes productions comme «la série de documentaires la plus profonde de l’histoire du cinéma».

Enfin, il reste à dire que, servant à réaliser des études de sociologie, Il est clair que ces films de la série Up, de Michael Apted, sont parfaits pour nous aider à comprendre comment certaines vies peuvent passer sous nos yeux sans que nous nous en rendions compte, montrant que le temps est très puissant.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je gravirai les «Philly Steps» et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.