Dans la nuit du 26 février 1995, l’Astrodome de Houston, au Texas, a organisé une fête inoubliable. Le public présent a crié d’excitation en voyant la plus grande star de la musique latine sous ses yeux. Une douzaine de chansons pleines d’amour, de plaisir, d’aventures et de trahisons ont animé la soirée et ont été le prélude parfait à un adieu inoubliable. Avec rien d’autre qu’un clavier électrique, des percussions et l’euphorie de son peuple, Selena se met à chanter pour la dernière fois «Como la flor», l’hymne de son passage bref mais intense à travers ce monde. Cette nuit-là, le monde a dit au revoir à une voix unique mais, depuis, il a continué à aimer et à souffrir avec chacune de ses chansons. Au fil du temps, l’histoire de Selena a été immortalisée dans l’esprit de ses disciples. Et il semble que, 25 ans après son départ, tout soit dit sur la reine du Tex-Mex. Aujourd’hui, Selena: la série nous montre qu’il y a encore beaucoup à dire.

«J’ai admiré Selena toute ma vie», dit l’actrice Christian Serratos, chargé de donner vie à cette icône de la culture hispanique sur petit écran. «Je l’ai écouté toute ma vie et je l’ai toujours ressenti comme quelqu’un qui fait partie de ma famille. Je pense beaucoup aux gens qui ressentent la même chose et je veux que tout le monde se sente fier [de lo que hicimos]».

Tu ne dois pas jouer

Ce n’est pas facile d’être dans la peau d’une star immortelle comme Selena. «Elle est très importante pour de nombreuses personnes. Et j’en suis conscient », nous dit Christian. “Avec cette pression, je me suis assuré de faire de mon mieux et de jouer une personne que les gens aiment tant.”

La première fois que Christian s’est regardé dans le miroir et s’est caractérisé comme Selena, la réaction des gens autour de lui lui a fait sentir qu’il était prêt pour cette nouvelle aventure dans sa carrière. Vêtue d’un bustier et d’un pantalon blanc, la comédienne s’apprêtait à jouer «Como la flor» devant un large public. “Je me souviens avoir vu Christina, l’une de nos couturières, très fière du travail qu’elle avait accompli”, a déclaré Serratos à Variety. “Quand il m’a vu [vistiendo sus prendas], il s’est mis à pleurer. Puis la chanson a commencé, et après la dernière prise, il y a eu un silence. Le public entier s’est mis à pleurer dans le noir. C’est là que j’ai dit: «J’y suis».

La star de The Walking Dead, de la saga Twilight ou du manuel de survie de Ned’s School savait à partir de ce moment que l’héritage de Selena était quelque chose avec lequel jouer. L’image et la voix de la reine du Tex-Mex ont été préservées avec beaucoup d’amour depuis son départ. À tel point que Christian n’est que la deuxième actrice autorisée par les Quintanillas à donner vie à la plus jeune de cette famille.

«Nous nous souvenons tous et nous idolâtrons Selena dans ses dernières années, quand elle a eu beaucoup de succès», nous dit Christian. «Mais il y a beaucoup de choses qui lui sont arrivées pour devenir cette icône. Il y a beaucoup de travail acharné, beaucoup de persévérance et beaucoup plus de musique. Et les gens verront tout ce qu’elle a accompli à un si jeune âge, ce qu’elle a dû vivre pour arriver à l’endroit où nous l’avons rencontrée. Et le public aura beaucoup plus de respect et d’admiration pour elle ».

Je n’en ai plus

Selena a quitté ce monde alors qu’elle n’avait que 23 ans. Son ascension vers la gloire s’est toujours accompagnée de la rigueur de son père et de la collaboration du reste de sa famille. Produit exécutif par ses frères Suzette et Abraham Quintanilla Jr., Selena: La série prend comme point de départ les moments qui ont cimenté la légende et donne une voix, comme jamais auparavant, aux personnes qui étaient toujours avec elle autour d’elle. .

“Ce que j’aime le plus dans la série, par-dessus tout, c’est que nous avons passé plus de temps avec la famille Quintanilla, en apprenant plus sur eux”, nous dit-il. Ricardo Chavira, l’homme derrière Abraham Quintanilla. La star de Desperate Housewives avoue n’avoir jamais vu le célèbre film de Gregory Nava, mettant en vedette Jennifer Lopez en 1997. «Et quand j’ai su que j’allais jouer Abraham, je ne voulais pas la voir modifier les décisions que j’allais prendre pour jouer ce personnage. . J’en ai beaucoup entendu parler et ce qui est là et ce qui ne l’est pas. Et ici, nous connaissons parfaitement AB, Suzette et Marcela. “Ce spectacle parle de Selena. Mais Selena ne serait pas Selena sans sa famille. Et c’est ce que nous allons apprendre ici».

«Je pense que c’est la beauté de la série», complète Seidy Lopez, le nouveau visage de Marcella, la mère de Selena. «Nous avons maintenant l’occasion de connaître un peu plus cette famille; vos forces individuelles, toutes ces choses que vous n’avez probablement jamais vues à travers les interviews, le film ou tout ce qui a été présenté. Et je pense que c’est ce qui rend Selena si spéciale: la série. Voir l’ensemble du processus, pour moi, m’a fait apprécier chacun d’eux en tant que famille. AB, par exemple, a dû lutter avec beaucoup de choses. Évidemment, Selena est notre histoire et la base de tout, mais, parlant comme sa mère [en la ficción]Susette et lui sont tous deux de beaux êtres humains; ils ont tous les deux des talents incroyables et une grande force. Cela me rend très heureux que le public puisse également voir toute la famille ».

· Lisez aussi: Voici à quoi ressemblaient les personnages de Selena La série dans la vraie vie

Images et souvenirs

«Je suis vraiment reconnaissant à la famille Quintanilla de nous avoir permis d’avoir accès à ces années de formation. [de Selena]»Dit Christian. «En tant que fan, quand j’ai lu le scénario de la première saison, j’ai été surpris de voir des images d’elle [en esta etapa de su vida]. Je n’avais aucune idée qu’elle n’avait pas l’air de ce que je pensais. Elle changeait et évoluait constamment. C’était une jeune femme qui essayait de se retrouver. Et je suis très heureux que les fans apprennent tellement plus d’elle. ”

Dans ce voyage de redécouverte d’une légende, la bande originale qui accompagne Selena: La série se dispense des thèmes inoubliables de cette icône latine et nous permet d’entendre, pour la première fois à l’écran, des chansons telles que “Enamorada de ti”, “Come with me «Ou« cœur têtu ». «Il y a beaucoup plus d’elle à savoir», nous dit Christian. «Je suis très heureux que les gens écoutent des chansons comme« Besitos »ou« Que creías ». En tant qu’enfant, ma chanson préférée sur Selena était “Dance this cumbia”, mais quand j’ai grandi, ma chanson préférée était “Ce que tu croyais”. J’adore sa puissance. “If Once” est tout aussi puissant. J’ai eu beaucoup de plaisir à interpréter toutes ses chansons et à apprendre les paroles de toutes. ”

Amoureuse de toi

«Mon amour pour Selena est personnel», déclare Noemí González, l’actrice derrière Suzette Quintanilla avec un immense sourire. «Depuis que je suis enfant, je l’ai suivie lorsqu’elle est apparue dans Giant Saturday ou Always on Sunday. Et maintenant j’essaye de lui rendre un peu de tout ce qu’elle m’a donné. Je suis extrêmement honoré et cette expérience sera avec moi pour toujours. ” Gabriel Chavarria, le nouveau visage d’AB Quintanilla, est d’accord et partage son émotion de faire partie d’un «immense héritage». «Selena est une icône et l’histoire que nous racontons est beaucoup plus profonde, plus détaillée sur ses débuts. Beaucoup de gens n’en savent pas plus sur cette belle histoire. Nous allons partager des détails sur une grande famille qui s’est réunie pendant des périodes très difficiles, qui a fait de nombreux sacrifices, mais qui a toujours été ensemble. Et le succès de Selena a été le succès de toute la famille ».

L’amour des Quintanillas pour la fiction s’est propagé à toute l’équipe dans les coulisses. Les neuf épisodes de la première saison de Selena: la série ont été réalisés par la mexicaine Hiromi Kamata (Histoire d’un crime: Colosio) et Katina Medina Mora (Histoire d’un crime: La recherche). «Je les aime», nous dit Christian, interrogé sur son travail avec les deux réalisateurs. «C’était incroyable de travailler avec eux. Hiro est devenu mon meilleur ami, mon confident, mon thérapeute, tout. Et j’ai hâte de travailler à nouveau avec les deux. Les deux s’occupent vraiment de ce qu’ils font. Et son souci du détail est incroyable. Et ils ont tous les deux beaucoup de respect pour Selena. Et cela montre vraiment [en la pantalla]».

Viens avec moi

«Maintenant, je voudrais dédier cette chanson à vous tous, car vous avez fait de cette chanson un succès; le premier pour nous. Ici aux États-Unis et au Mexique », a déclaré Selena cette nuit inoubliable à l’Astrodome de Houston, au Texas, avant de jouer« Como la flor »pour la dernière fois.

Le plus jeune des Quintanilla est né dans un monde entre le Mexique et les États-Unis; un univers qui, ne se sentant membre d’aucune des deux nations, a inventé sa propre histoire. De toutes les personnalités qui ont exalté cette jeune culture, la voix de Selena est devenue un standard pour une communauté de plus en plus puissante.

“Dans cette série, nous verrons Selena devenir l’icône que nous connaissons tous aujourd’hui”, a déclaré Christian Serratos au Hollywood Reporter. «Je pense qu’il est important de savoir qu’on lui a souvent dit où s’intégrer. Mais elle voulait tout faire. Je voulais chanter en anglais et en espagnol. Je voulais chanter de la musique Tejano influencée à la fois par les mondes et les genres. Elle avait son style dans la mode et la beauté et a également écrit ses chansons. Elle n’avait aucune direction créative. Elle a tout fait. Et je pense que c’est vraiment puissant. Nous pouvons facilement nous identifier à travailler dur pour trouver votre propre chemin. Surtout dans les endroits où les gens de couleur n’ont pas d’opportunités. ”

“Pour vous, en tant que Latina, dans quelle mesure l’industrie a-t-elle changé depuis vos débuts jusqu’à maintenant?”, A demandé Variety à Serratos. “Je ressens un peu de rédemption”, a déclaré l’actrice. «Pendant longtemps, j’ai voulu des rôles plus importants et plus d’opportunités; [quería] interpréter les rôles principaux. Mais souvent, ils me disaient: «Tu ne peux pas être la star. [El papel] Ce n’est pas pour quelqu’un de diversifié. Alors je m’ennuyais constamment; marre d’être «l’ami». Je voulais raconter des histoires plus profondes. Mais je pense que les choses se sont améliorées. J’adore le fait que les gens créent maintenant leurs histoires. Cela a amené les gens à façonner leurs propres univers. Et j’adore ça “.

Il y a de nombreuses années, Selena est arrivée dans un monde très différent de celui qui nous entoure aujourd’hui. Avec chacune de ses paroles, ses pas de danse, les vêtements qu’elle portait fièrement et ce sourire qui a capturé le meilleur des deux mondes, Selena a fait changer le monde au rythme de sa Techno Cumbia …

Netflix Selena



Arturo Magaña Arce Passionné de regarder, d’écrire, de lire, de rechercher et de parler du cinéma sous toutes ses formes. Je suis fan de Star Wars, je connais tous les chapitres de Friends par cœur et si vous me posez des questions sur le cinéma mexicain, il n’y a personne pour me faire taire. Editeur chez Cine PREMIERE.