Va Variety, nous avons entendu parler du départ soudain d’Armie Hammer (‘The Lone Ranger’) de la comédie d’action romantique Lionsgate, ‘Mariage de fusil de chasse’. Une sortie non sans controverse, car elle intervient immédiatement après une série de messages sexuels controversés qui auraient fui des réseaux sociaux de l’acteur.

“Je ne réponds pas à ces mensonges, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas consciencieusement laisser mes enfants pendant 4 mois pour tourner un film en République dominicaine. Lionsgate me soutient dans ce domaine et J’en suis reconnaissant », a déclaré l’acteur dans un communiqué.

Les médias avancent également que l’équipe juridique de Hammer travaille déjà à rassembler toute la documentation nécessaire pour montrer que l’acteur n’est pas celui qui a envoyé ces messages. Le studio pour sa part a immédiatement entamé un nouveau processus de casting pour remplacer Hammer.

L’histoire montre un couple, Darcy (Jennifer Lopez) et Tom, confrontés à de gros problèmes le jour de leur mariage. Après la fermeture du service de restauration, la place est occupée par des criminels armés, et comme ils travaillent ensemble pour sauver leurs familles et d’autres invités, ils redécouvriront pourquoi ils sont tombés amoureux et voulaient se marier par-dessus tout.

Le réalisateur de «Pitching the note», Jason Moore sera en charge de diriger le film à partir d’un scénario de Mark Hammer qui a ensuite été peaufiné par Liz Meriwether. Le film sera produit par Todd Lieberman et David Hoberman de Mandeville aux côtés de Benny Medina, Elaine Goldsmith-Thomas et Lpez de Nuyorican Productions.

Le film commencera la production dès que Lionsgate trouvera un remplaçant.