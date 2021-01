The Ant Man est prêt à retourner sur les plateaux d’enregistrement et à démarrer la production de son troisième film, qui aura un de ses protagonistes de retour, car il a été confirmé (à nouveau) qu’il participera Michael Douglas dans «Ant-Man and The Wasp: Quantumania», comme Hank Pym.

Depuis le premier film de ce super-héros en 2015, l’acteur de 76 ans a donné vie au scientifique qui a inventé les particules Pym pour devenir le premier homme-fourmi, maintenant avec une nouvelle suite en route, ce personnage fera autrefois équipe avec Scott Lang doit maintenant affronter le méchant Kang, le conquérant.

Bien que Kevin Feige lui-même, président de Marvel Studios, avait déjà confirmé l’année dernière que Michael Douglas participerait à “ Ant-Man and The Wasp: Quantumania ”, le même acteur a de nouveau fait cette annonce le 21 janvier à travers son récit de Instagram avec une nouvelle photo où il conduit une voiture décapotable. “Il est temps de se faire pousser la barbe … Hank Pym est de retour! ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania arrive en 2022’!”, A écrit l’acteur.

La date de sortie avait déjà été commentée par l’actrice Michelle Pfeiffer, qui joue Janeth Van Dyne, lorsqu’elle a publié son retour sur Instagram, mais peu de temps après, elle a supprimé cette information de la publication; Bien que le mois ou le jour ne soit pas connu, Marvel Studios a annoncé qu’il y avait une date du 7 octobre 2022, de sorte qu’il pourrait être attribué à “ Ant-Man 3 ”.

D’autre part, cette troisième partie mettra en vedette les performances de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton comme Cassie Lang et Jonathan Majors sera Kang, tandis que la direction sera sous la responsabilité de Peyton Reed.