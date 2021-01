Plusieurs membres de l’univers cinématographique Marvel (MCU) reviendront pour la quatrième partie du dieu du tonnerre qui est déjà en développement et l’un d’entre eux sera Nebula, depuis cette semaine enfin Il a été officiellement confirmé que l’actrice Karen Gillan participera à «Thor: Love and Thunder».

Les jours précédents, il a été rapporté que le protagoniste de ‘Guardians of the Galaxy’ avec ses compagnons Chris Pratt (Star-Lord) et Dave Bautista (Drax) Ils sont venus en Australie pour enregistrer certaines scènes de la suite susmentionnée, car il ne faut pas oublier que le tournage a eu lieu dans ce pays.

Maintenant, cette semaine, Gillan a fait une session de questions et réponses sur ses réseaux sociaux où il a confirmé qu’il était qualifié de Nebula pour “ Thor 4 ”, après avoir demandé si elle portait une perruque rouge à laquelle elle a nié cela, mais Il a avoué qu’il avait dû se couper les cheveux pour mettre le chapeau qui simule le crâne chauve de son personnage. «Ce sont mes cheveux. Je l’ai coupé l’autre jour en préparation pour Nebula afin que nous n’ayons pas à fourrer autant de cheveux dans le bonnet chauve », a expliqué Gillan.

En plus de cela, ce sera Karen Gillan Dans ‘Thor: Love and Thunder’, le film mettra également en vedette la participation de Chris Hemsworth comme le dieu du tonnerre, Tessa Thompson dans son rôle de Valkyrie, Natalie Portman reviendra en tant que Jane Foster qui deviendra le nouveau porteur de Mjölnir et le nouveau membre de la distribution Balle chrétienne jouant Gorr the God Butcher, il a également été informé que Matt Damon aura un personnage encore inconnu dans l’intrigue.

Karen Gillan (@karengillan) parle de ses préparatifs pour jouer à Nebula dans Thor: Love and Thunder! ✨ # ThorLoveAndThunder #GuardiansoftheGalaxy #GotG #Nebula #KarenGillan pic.twitter.com/6V2qfFp4Mr – 🚀 Guardians Source (@GuardiansSource) 18 janvier 2021

‘Thor: Love and Thunder’ poursuit sa production sous la direction de Taika Waititi, sans aucun problème jusqu’à présent, donc si cela continue comme ça, le film serait à temps pour sa première mondiale prévue pour le 6 mai 2021, une date qui a dû être retardée en raison de la pandémie de coronavirus qui a touché l’ensemble de l’industrie.