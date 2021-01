Il est un fait que l’archéologue explorateur reviendra sur grand écran pour une cinquième partie qui présentera à nouveau la performance de Harrison Ford dans le rôle d’Indi et bien que le reste du casting n’ait pas été confirmé, il a été informé que l’acteur de 76 ans John Rhys-Davies veut revenir dans ‘Indiana Jones 5’.

Pour ceux qui ne se souviennent pas de Rhys-Davies, il a joué Sallah Mohammed, un allié du protagoniste qui est apparu dans les premier et troisième films, devenant l’un des personnages secondaires dont les fans se souviennent le plus. Alors, Avec un long métrage ultérieur dans cette saga en développement, l’acteur a avoué son intérêt pour le projet.

“Je comprends que le film sera tourné, soi-disant en mai. J’ai le moindre scepticisme sur le fait que le monde puisse tourner un film comme celui-là en mai. Je suppose qu’on pourrait me demander de participer. Si je suis nominé, je le ferai! nous devrions attendre un peu plus longtemps et, vous savez, laisser nos professeurs faire des annonces et ensuite vous pourrez partager ma joie ou ma déception. Est-ce proprement diplomatique? »a expliqué l’acteur à ComingSoon.