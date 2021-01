Lors d’une récente interview avec Forbes, le réalisateur Robert Rodríguez a révélé qu’à son avis, la suite de “ Alita: Battle Angel ” pourrait venir à Disney + à l’avenir, sans aucun doute une bonne nouvelle pour les fans qui ont demandé un nouvel épisode de le film de science-fiction produit par James Cameron.

“Je pense que tout est possible”, a déclaré Rodríguez. “Disney a acheté Fox et ils ont Disney +, donc ça vaut la peine de discuter. Je sais que d’autres personnes aimeraient voir un autre film et j’aimerais beaucoup le faire. En ce qui concerne la destination ou la façon dont cela se ferait, je pense que le streaming a ouvert de nombreuses opportunités, comme des suites. C’est déjà un concept de prévente, il a déjà un public intégré qui veut le voir et ensuite il leur est livré de la manière la plus simple à consommer. Ce n’est donc pas une mauvaise idée. “

Adaptation cinématographique du manga original de Yukito Kishiro, le film est réalisé par Robert Rodríguez à partir d’un scénario co-écrit avec James Cameron et Laeta Kalogrindis. En ce qui concerne son casting, Rosa Salazar, Ed Skrein, Eiza González, Jackie Earle Haley, Jennifer Connelly, Mahershala Ali et le précité Christoph Waltz sont quelques-uns des acteurs et actrices qui le composent.

En décembre dernier, le producteur Jon Landau a ouvert la porte à une éventuelle suite du film. Landau a révélé que l’idée de Cameron avant de prendre sa retraite en tant que directeur du projet était de faire une trilogie pour les aventures d’Alita, dont le premier versement a permis de lever environ 404 millions de dollars dans le monde pour un budget de 175 millions.