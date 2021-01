En août 2019, Aneesh Chaganty a annoncé qu’ils avaient commencé à développer une suite à ‘Recherche‘, le fantastique thriller à suspense mettant en vedette John Cho, Michelle La et Debra Messing qui a marqué ses débuts en devenir.

Maintenant, en janvier 2021 et jusqu’à la date limite, nous avons la confirmation que le projet se poursuit non seulement, mais qu’il a déjà un ou plusieurs réalisateurs: les nouveaux arrivants Will Merrick et Nick Johnson.

Ce n’est pas par hasard que Merrick et Johnson ont travaillé comme “directeurs virtuels de la photographie” et monteurs du film original, ainsi qu’ils l’ont également répété dans le montage du deuxième film réalisé par Chaganty, celui attendu.Maman t’aime‘que DeAPlaneta sera présentée en première dans notre pays la semaine prochaine via Movistar +.

Et en fait, le nouveau film aura pratiquement la même équipe créative et technique que le précédent, bien qu’avec quelques changements de rôle.

Merrick et Johnson écriront également le scénario du futur film à partir d’une idée développée par Chaganty et Sev Ohanian, co-scénariste du film original. À leur tour, Chaganty et Ohanian serviront de producteurs aux côtés de Natalie Qasabian, Adam Sidman et Timur Bekmambetov, qui était déjà derrière le premier film.

Pour l’instant, les détails de l’intrigue du film sont inconnus, même si Chaganty avançait à l’époque, pour avoir de nouveaux personnages et une intrigue complètement détachée du premier film. Telle est l’idée, selon les responsables et comment il pourrait en être autrement, est de porter la proposition à un nouveau niveau de complexité narrative.

Produit à nouveau par Stage 6 Films, filiale de Sony Pictures fondée en 2007, le tournage devrait débuter ce printemps.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube. Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.