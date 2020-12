Adult Swim a sorti le premier trailer de la 3e saison de «Espace final», la série d’animation et de science-fiction à mi-chemin entre «Futurama» et «Rick et Morty» créée par l’Américain Olan Rogers que dans notre pays nous pouvons voir à travers TNT Espagne.

«Espace final» met en vedette Gary, un astronaute qui purge sa peine sur une station spatiale où il se lie d’amitié avec Mooncake, son nouvel ami extraterrestre. Mais ce que Gary ne sait pas, c’est que cet adorable extraterrestre est une arme de destruction massive convoitée par un génie maléfique, qui ne s’arrêtera devant rien ni personne jusqu’à ce qu’il capture et utilise Mooncake à ses mauvaises fins.

Un projet qui a débuté, il y a plusieurs années, comme un projet indépendant intitulé «Espace Gary», trois chapitres que le Rogers susmentionné a fait «pour le plaisir». Sa bonne réception a conduit à la réalisation d’un pilote qui a retenu l’attention d’une bonne partie des chaînes nord-américaines. Finalement, TBS l’a saisie, bien qu’à partir de sa deuxième saison, elle soit diffusée sur Adult Swim.

La série est une production Studio T de Turner, New Form et Conaco, le producteur de la star de la télévision Conan O’Brien, l’un des plus anciens présentateurs de télévision américains. Dans le casting original de la série, Olan Rogers est accompagné des voix de Fred Armisen (‘Portlandia’), Tom Kenny (‘SpongeBob’), David Tennant (‘Doctor Who’), Tika Sumpter (‘Gossip Girl’) ou Steven Yeun («The Walking Dead»), entre autres.

Cette troisième saison actuellement en production sera diffusée en 2021, à une date encore à préciser.

