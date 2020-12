Le Mjölnir entre les mains de Steve Rogers pour attaquer Thanos et devenir ainsi un digne utilisateur de cette arme, est l’un des moments de “ Avengers: Endgame ”, qui a laissé les fans de Marvel Cinematic Universe (MCU) avec le bouche ouverte, cependant, Iron Man était également digne d’utiliser le marteau de Thor, selon une théorie qui a commencé à circuler sur Internet.

Dans la mythologie présentée dans cette saga cinématographique, ce marteau ne peut être utilisé que par une personne qui se montre digne, c’est-à-dire quelqu’un qui est courageux dans des situations dangereuses mettant en danger des tiers, de plus le porteur doit voir avant les autres personnes avant que par lui-même, laissant de côté les sentiments égoïstes.

Thor a récupéré cette arme grâce à son apprentissage de l’humilité et du sacrifice pour les autres, tandis que Captain America a démontré sa bravoure ainsi que son instinct naturel de protéger les autres.s, le troisième à soulever cet artefact était Vision, qui a révélé sa grande qu’il avait les quelques minutes qu’il a été créé.

Cependant, . a publié une théorie selon laquelle Iron Man méritait également d’utiliser le marteau de Thor, car il a une histoire similaire à celle du dieu du tonnerre, car il était un homme qui ne pensait qu’à lui-même et gagnait de l’argent. Cependant, avec les événements du film ‘Iron Man’, il commence son chemin en tant que héros.

Malgré ce qui précède, Steve Rogers a souligné Tony Stark de rejoindre les Avengers pour élever son ego et non pour défendre le monde, Cependant, dans “ The Avengers ”, il a chargé un missile qui allait détruire une partie de New York et l’a emmené au portail qui s’est ouvert dans le ciel de ladite ville, ce qui a montré qu’il était déterminé à se sacrifier pour les autres,

Ce fait aurait pu être considéré comme le porteur du marteau, mais ce n’était pas le cas, car “ Avengers: l’ère d’Ultron ” est montré dans une scène d’ouverture où ils sont à une fête essayant de soulever le Mjölnir, parmi ceux qui échouent se trouve Stark, malgré le port de gants propulseurs et l’aide de War Machine.

Bien qu’il ne soit pas considéré comme digne de l’arme susmentionnée, il a montré tout son héroïsme dans “ Endgame ” quand il a donné le clic avec les Infinity Stones pour arrêter Thanos et ainsi sauver l’univers entier, coûtant la vie au super-héros Marvel. Donc, malgré ses défauts, peut avoir été considéré comme portant le Mjölnir entre vos mains, cela aurait-il été un moment épique à voir au cinéma? Nous ne saurons jamais.