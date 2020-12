En une année de pandémie, l’industrie de la musique a bénéficié de multiples avantages, étant donné que les plateformes de streaming sont à l’ordre du jour. Dans ce contexte, le commerce fluctuant des ventes et des droits de musique a été l’un des plus prospères de ces derniers mois. Cependant, aucune acquisition n’a été aussi importante ou aussi importante que la suivante. Et c’est que le mythique Bob Dylan vient de conclure un accord millionnaire pour la vente de son catalogue de plus de 600 chansons.

Les compositions de Dylan appartenaient à l’origine à Sony / ATV Music Publishing, mais après la conclusion de l’accord il y a quelques jours, l’intégralité de l’héritage de l’artiste appartient désormais à Universal Music Publishing Group.

C’est un catalogue qui comprend tout, de ses succès des années 60 comme «Blowin ‘in the Wind», à son single cette année, le récent «Murder Most Foul». Bien qu’aucun détail n’ait été révélé sur le chiffre ou l’accord exact entre les parties, le média Variety mentionne que certaines sources proches disent qu’il s’agissait d’un montant à neuf chiffres.

Lucian Grainge, PDG d’Universal Music Group, a déclaré que cet accord était comme “l’opportunité d’une vie devenue réalité”. Il a également ajouté que les véritables auteurs et artistes talentueux seront toujours attirés par les entreprises qui honorent leur créativité et construisent également un héritage pour leur travail. «Et c’est ce qui s’est passé dans ce cas», a-t-il conclu.

L’accord de vente de catalogue de musique entre Bob Dylan et Universal est inconnu dans l’industrie de la musique. Ces dernières années, on a vu que des acheteurs privés ou des fonds d’investissement acquièrent les droits sur certains catalogues. Cependant, ce cas est particulier car il s’agit d’un éditeur traditionnel, qui s’est emparé d’un catalogue étendu et sans précédent qui porte en lui un héritage artistique inégalé.

“Représenter le corpus de travail de l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps, dont la signification culturelle ne peut être surestimée, est un privilège et une responsabilité”, a déclaré Jody Gerson, PDG de UMPG. «Notre équipe mondiale est fière d’être le partenaire éditorial de Bob Dylan, et je tiens à remercier tout particulièrement [Director de Operaciones] Marc Cimino, dont la passion et la persévérance ont contribué à nous offrir cette opportunité. Nous sommes impatients de travailler avec Bob et son équipe pour nous assurer que son art continue à toucher et à inspirer des générations de fans, d’artistes et d’auteurs-compositeurs du monde entier. “

L’héritage de Bob Dylan se compte dans plus de 125 millions de disques vendus, un prix Nobel de littérature, décerné en faveur d’avoir «créé de nouvelles expressions poétiques avec la tradition musicale américaine; et même un Oscar pour la chanson Things Have Changed ».

L’auteur-compositeur-interprète de 79 ans a une carrière qui ne s’est pas arrêtée depuis les années 70 en termes de nouvelles créations et de tournées inlassables à travers le monde. Dylan a même brisé un silence musical de près de huit ans cette année, prouvant que, quel que soit son âge, son esprit imaginatif est encore assez actif pour créer une chanson de 17 minutes.

Musique de Bob Dylan



