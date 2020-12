Une ombre traverse le ciel au-dessus de Maple Street, accompagnée d’un rugissement et d’un flash lumineux. Les voisins supposent que c’est un météore, mais quand l’électricité tombe, endommageant les voitures et les téléphones – et quelqu’un se porte volontaire pour aller dans la rue voisine et voir comment ils sont là – le petit Tommy lui demande de ne pas y aller: vous avez lu l’histoire d’une invasion extraterrestre où la même chose se produit. Et il sait que les monstres existent. Un jour de plus dans l’univers configuré par la version originale de la série The Twilight Zone.

«C’est Maple Street un samedi après-midi… Maple Street dans son dernier moment de calme… avant l’arrivée des monstres», déclare Rod Sterling, créateur et animateur de la série originale The Twilight Zone, en guise d’introduction à la épisode désormais classique “The Monsters Are Due on Maple Street”, diffusé à l’origine le 4 mars 1960. Pour la génération qui a atteint sa majorité dans les années 50, ces apparitions de Serling – avec la chanson thème inoubliable de Marius Constant: votre ru ru ru, votre ru ru ru – est devenu le signe indubitable d’être entré dans une autre dimension: une dimension du son et de la vue, oui, mais aussi une dimension de l’esprit.

Après avoir été annulée cinq fois – et renaître autant de fois -, la série est revenue de la main de Jordan Peele pour CBS, un comédien qui à ses débuts au cinéma (Fuyez!) A montré un grand talent pour parler, à travers le genre, de nos blessures sociales. Mais Peele n’est pas le premier à essayer d’ouvrir la porte à cette dimension qui nous a captivés il y a des décennies. En réalité, la signalétique de ce voyage vers une terre dont les seules limites sont celles de l’imaginaire a déjà induit en erreur de nombreux voyageurs, dans leur quête pour retrouver l’esprit de Serling et du spectacle original. Personne n’a pu le faire du tout jusqu’à présent.

Une voix incomparable dans la série originale The Twilight Zone

Scénariste, dramaturge et producteur, Rodman Edward Serling serait connu comme le «jeune homme en colère» d’Hollywood: un activiste à l’écran et hors écran, qui n’hésitait pas à affronter les sponsors et les dirigeants de l’industrie sur des questions telles que le racisme ou la guerre. . À l’époque, comme aujourd’hui, c’était la publicité qui payait le contenu de cette boîte non idiote, et le talent de Serling pour scruter les profondeurs de la condition humaine que l’on trouve dans le fantastique, la science-fiction et l’horreur des allégories parfaites d’un monde dans saisie, bien que doublée de peluche et de latex.

Bien sûr, il n’était pas seul: bien que de nombreux scripts de la série – 92 épisodes sur 156 – correspondent à sa paternité, le reste serait entre les mains d’écrivains tels que Richard Matheson (auteur de l’influent I Am Legend) , Robert Bloch (Psycho), John Clayton Johnson, l’infortuné Charles Beaumont et même Ray Bradbury, une sorte de fraternité d’écrivains qui deviendrait connue sous le nom de Southern California School of Writers.

Avec les conseils de Serling, ils trouveraient dans la série originale Twilight Zone un espace pour parler de la peur de la bombe, de la guerre de Corée ou des tensions raciales dans l’Amérique des années 1960. Des fables qui vont au-delà d’ironie pour aborder l’aliénation et la solitude de la condition humaine. Des exemples en sont les épisodes “The Invaders”, de 1961, dans lesquels une femme seule nous fait douter de qui est l’envahisseur, lorsque de petits êtres de l’espace arrivent à sa ferme; “Un monde de différence”, dans lequel le protagoniste découvre que sa vie n’est qu’une émission de télévision; ou The Lonely, dans lequel un prisonnier d’une planète lointaine tombe amoureux de la machine qui l’accompagne, mais qu’il doit quitter une fois sa peine purgée.

Quoi qu’il en soit, The Twilight Zone a été annulé – et relancé – deux fois au cours des cinq années de diffusion. En 1964, Serling décide de ne pas s’opposer à sa troisième annulation et, avant sa mort en 1975, il a le temps de créer une autre série classique, Night Gallery. Mais la porte était ouverte et beaucoup d’autres voudraient la franchir. En 1982, Steven Spielberg produit Twilight Zone: The Movie, une anthologie composée de quatre histoires – dont trois remakes – plutôt irrégulière, typique des anthologies, et qui a également été entachée par l’accident qui a coûté la vie au l’acteur Vic Morrow et deux mineurs qui étaient illégalement sur le plateau.

Plus tard, En 1985, CBS devait ressusciter la série avec Harlan Ellison en tant que consultant créatif, et qui présentait également des histoires de la plume de nouveaux enseignants tels que Stephen King et George RR Martin. et des administrateurs qui comprenaient Wes Craven, Joe Dante et William Friedkin. Cette version a été diffusée pendant deux saisons sur CBS, qui a alors décidé de produire une dernière saison qui permettrait de compléter le soi-disant paquet de syndication – la licence pour diffuser un programme sur différentes stations de la chaîne qui l’a produit – et, bien qu’il obtienne la première place l’audience pendant quatre de ses cinq premières semaines à l’antenne, son changement d’heure inattendu en temps familial et un procès avec Ellison, toujours belliqueuse, feraient en sorte que les audiences ne se redonnent jamais.

La vérité est que la qualité des épisodes était irrégulière, et beaucoup semblaient provenir davantage de séries comme The Outer Limits que de la «véritable» zone crépusculaire. À ce moment-là, la guerre froide n’était pas terminée – l’image d’un champignon atomique orné, avec l’ombre de Serling, la séquence de crédit de l’émission.

Qu’avait-il Spectacle original qui a rendu presque impossible le retour de son esprit dans son intégralité? La réponse: la combinaison de Rod Serling avec un contexte turbulent, un produit de la guerre froide, où le monde vivait en conflit, contrairement à ce qui s’est passé dans les années 80 et 90, quand il y avait une perception de contrôle. La Twilight Zone est un produit de la génération qui vivait au bord de l’apocalypse nucléaire.

Il n’est donc pas étonnant qu’une autre guerre – cette fois contre le terrorisme – ait servi de toile de fond à une troisième version, produite par le réseau UPN en 2002. Cette production essaierait non seulement de ramener l’esprit de Serling au 21e siècle, en s’attaquant aux problèmes contemporains tels que le racisme, le sexe ou les rôles de genre, mais le feraient à travers des suites d’épisodes comme “It’s Still a Good Life”, et des remakes de “Eye of the Beholder” et, oui, “The Monsters Are On Maple Street »- dans laquelle les« envahisseurs »sont maintenant une famille d’immigrants. Peut-être était-ce dû à l’absence de Serling et de son contexte – ou à la narration sans inspiration de Forrest Whitaker – mais cette série a également été annulée après une saison, malgré la tentative de mise à jour des thèmes de la série originale.

Des monstres pour une nouvelle génération

Malheureusement, les monstres seront toujours là. «Il y a des armes qui ne sont que des pensées, des attitudes, des préjugés qui ne se trouvent que dans l’esprit des hommes», a déclaré Serling dans l’original «Les monstres sont dus sur Maple Street». “Les préjugés peuvent tuer, la suspicion peut détruire et la recherche d’un bouc émissaire a ses conséquences.”

Kumail Nanjiani dans l’épisode “The Comedian” dans la nouvelle version de la série, créée par Jordan Peele.

Ces mêmes soupçons sont abordés dans la nouvelle The Twilight Zone, dans des chapitres comme “The Comedian” ou “Nightmare at 30,000 Feet” – basé sur le classique de la série originale -, dans lequel les préjugés raciaux jouent un rôle important, ou “Six Degrés de liberté «, dans lesquels la Terre est en pleine guerre nucléaire. À la manière de Spielberg et de ses contemporains, Jordan Peele est également un habitant de ce monde du soir, et n’a montré que deux films – Run! et Nous – pas seulement un petit talent pour l’allégorie, et pour scruter les recoins les plus sombres de la condition humaine, mais ce sens du sinistre qui est nécessaire pour toute excursion dans ce qui sera à jamais notre prochain arrêt. Nous vous souhaitons bonne chance.

