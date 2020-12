Voici une histoire que vous ne pourrez pas rejeter. L’histoire vraie derrière le tournage de The Godfather. C’est une convention habituelle et acceptée que le personnage de Vito Corleone s’inspire de tel ou tel chef de la mafia des années 70, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Surtout lorsque l’auteur du roman source lui-même a avoué que ses personnages sont le produit d’une enquête documentaire, dont il a vécu avec regret et honte.

Cependant, Mario Puzo n’aurait à avoir honte de rien, sauf peut-être d’avoir cédé les droits sur son roman pour un montant négligeable qui n’est pas conforme à la grandiloquence avec laquelle l’un des meilleurs (ou des meilleurs, appelé par nombreux) films de tous les temps.

L’histoire vraie de The Godfather est née du berceau de grandes dettes et de violentes menaces de paiement. Mario Puzo, un italo-américain avec des écrivains en herbe, mais un faible pour les jeux d’argent et de hasard, jusqu’aux années 1960, il avait réussi à publier deux romans chaleureusement acceptés par la critique, mais pas par les lecteurs.

Mario Puzo, écrivain.

L’échec financier de ses romans et les dettes croissantes qu’il a obtenues à la suite de jeux mal appliqués aux tables de jeu et de la malchance, l’ont forcé à écrire un roman sur les gangsters et la mafia. Un sujet qu’il avait longtemps refusé de faire. Alors qu’il n’était qu’à environ 70 pages du manuscrit, dans un acte de désespoir, il se présenta devant l’exécutif de Paramount, Robert Evans, pour vous offrir les droits d’un livre inachevé sur le monde de la mafia.

“Avez-vous des ennuis?” Demanda Evans, et Puzo avoua que s’il ne pouvait pas trouver 12 000 $ pour rembourser une dette, son bras serait probablement cassé. L’accord s’est clôturé à 12 500 $ et sans intérêt ni confiance de part et d’autre que le manuscrit finirait un jour sur quelque chose de substantiel. Cependant, lorsque des mois plus tard, le roman, initialement intitulé La mafia, est devenu un best-seller, Evans et Puzo se sont à nouveau croisés.

L’histoire vraie du Parrain et la bénédiction de la mafia

Au milieu de 2020, Paramount a annoncé qu’elle réaliserait une série télévisée qui racontera les détails qui existaient avant, pendant et après la production du film réalisé par Francis Ford Coppola et vainqueur de trois Oscars. Armie Hammer sera le protagoniste absolu dans le rôle de Albert S. Ruddy, le producteur choisi par le studio pour reprendre un film auquel il n’avait toujours pas confiance.

La raison? Les films de la mafia n’étaient pas exactement le blockbuster recherché par un studio comme Paramount. Lors des réunions précédentes des dirigeants, il a été suggéré que la raison pour laquelle les films sur le sujet susmentionné ne se sont pas déroulés avec grâce, était parce qu’il s’agissait d’œuvres sur des personnages italo-américains, capturés et développés, cependant, par un talent derrière la caméra qui ne partageait pas les mêmes racines.

Robert Evans, producteur.

Il a donc été convenu que des talents italo-américains étaient nécessaires pour obtenir de meilleurs résultats. Pourtant, le producteur Al Ruddy, un beau New-Yorkais, a été choisi parce qu’il avait l’expérience de faire des films rapidement, efficacement et avec un budget limité. Au début, The Godfather s’est vu attribuer un budget de 2,5 millions de dollars, mais à mesure que la popularité du roman augmentait – et surtout la renommée d’une production qui tentait d’être boycottée par le crime organisé – cette somme est passée à 6 dollars. des millions.

On dit précisément que la vraie histoire est que Le Parrain a été toléré par la mafia et le crime organisé. Et probablement à ce sujet sera l’histoire que nous verrons dans la série télévisée susmentionnée. Au cours des années 60 et 70, le mot «mafia» est devenu l’ennemi numéro un des groupes criminels qui jusque-là n’avaient pas reçu de pseudonyme ou de qualification en tant que tel. Lorsque les rumeurs ont grandi selon lesquelles le film de Coppola, basé sur le roman Puzo, se profilait comme un grand film pour le plaisir de démarrer la production, un homme a tenté de s’opposer à l’idée.

Au printemps 1970, un italo-américain nommé Joseph “Joe” Colombo a commencé un mouvement surnommé la Ligue des droits civils italo-américains. Après que le FBI se soit trop intéressé à ses entreprises, qui comprenaient des prêts, des vols de bijoux, une évasion fiscale et des bénéfices de 10 millions de dollars par an provenant d’opérations de jeu, l’astucieux Colombo a déclaré que le Bureau of Investigation ne faisait en fait de la discrimination qu’à son encontre. lui et toute la communauté italo-américaine de New York qu’il a persécutée sous prétexte d’accords louches.

La Ligue des droits civils italo-américains est alors devenue une façade qui a réussi à arrêter les autorités et à perpétuer les activités non seulement de Colombo, mais de quatre autres familles éminentes dédiées au crime organisé qui, cependant, à travers l’institution mentionnée ont également exercé des pressions. de sorte que la production Paramount ne s’est jamais produite.

Joe Colombo lors d’un événement de la Ligue des droits civiques italo-américains en 1971.

Tout a commencé par une lettre aux dirigeants de studio dans laquelle la ligue déclarait qu ‘«un livre comme The Godfather laisse un sentiment dégoûtant». Mais plus tard, la pétition s’est transformée en menaces, et celles-ci en attaques. À deux reprises, les bureaux de Paramount et Gulf & Western ont dû être évacués en raison d’alertes à la bombe, et à plusieurs reprises des appels téléphoniques ont été faits à divers membres de la production avec l’avertissement d’arrêter le film.

Le producteur Al Ruddy n’a trouvé d’autre solution que d’assister à une réunion avec Joe Colombo, après que sa voiture garée devant sa maison ait même été abattue à l’aube. La réunion, organisée ironiquement au Park Sheraton Hotel – un endroit célèbre pour avoir été témoin du meurtre d’Albert Anastasia (un autre chef de la mafia) – n’a été suivie que par le producteur susmentionné, Colombo et deux de ses escortes.

Ruddy a fait en sorte que son adversaire comprenne que le film n’était en aucun cas destiné à minimiser la communauté italo-américaine et que le film était plus qu’une condamnation du monde criminel, c’était l’histoire d’un lien familial. Quand il a étalé le script et que Colombo a commencé à lire, il a demandé ce que signifiait Fade-In. «Et là, j’ai réalisé que Colombo n’irait pas au-delà de la page deux», a déclaré Ruddy.

Albert “Al” S. Ruddy, producteur.

La question se résumait à un point important: Colombo ne voulait pas que le mot «mafia» soit mentionné à aucun moment du film. Et c’est que le détachement de ladite parole de la communauté italo-américaine des États-Unis était le but premier de la Ligue. Al Ruddy a immédiatement accepté et c’est la vraie histoire de pourquoi dans Le Parrain le mot “mafia” n’est jamais mentionné, même s’il est apparu jusqu’à trois fois dans le script original.

Avant de conclure l’accord, Colombo a demandé une dernière chose: que le produit de la première du film soit reversé à la Ligue. Ruddy a accepté, mais Colombo a demandé que les deux donnent une conférence de presse, à laquelle le producteur a accepté, estimant que seuls les médias locaux et italiens assisteraient. La réalité était différente. La renommée du film était devenue si grande que des médias de toutes tailles et nationalités se sont révélés, mettant Paramount dans une position délicate avec des titres disant que la mafia avait donné la permission de tourner le film.

Le lendemain, le marché boursier a indiqué que les actions de Paramount étaient bien en dessous de la normale. Les journaux n’ont parlé de rien d’autre que de l’assujettissement de groupes criminels à une société de production hollywoodienne. Les dirigeants du studio ont envoyé chercher Ruddy et l’ont renvoyé sur-le-champ. Cependant, sa position a été sauvée, grâce à la défense de Francis Ford Coppola qui a précisé que la réalisation du film n’aurait pas atteint un tel point et qu’il n’irait pas plus loin sans Ruddy dans le jeu.

Mario Puzo, Francis Ford Coppola, Robert Evans et Al Ruddy.

De plus, d’autres histoires se dérouleront sûrement dans les chapitres d’une série qui montreront les détails derrière la réalisation d’un film qui a servi pendant des générations à éduquer les téléspectateurs et les cinéastes dans le travail du septième art. novices. Et sûrement aussi de ce qui s’est passé dans la vie d’Al Ruddy lors de la conception de l’œuvre.

Lors de sa première, The Godfather a reçu 11 nominations aux Oscars et en a remporté trois: Meilleur film, Meilleur acteur et Meilleur scénario adapté. C’est précisément le bon Al Ruddy qui a remporté la statuette pour son travail de producteur du film, tout comme Puzo et Coppola dans la catégorie scénario; trois hommes qui, de leur propre tranchée, ont joué, se sont endettés ou ont conclu des accords avec la mafia, à la recherche de gagner un combat dont l’objectif principal était de voir le film résolu, un qui à ce jour est inoubliable pour la Mecque du cinéma.

