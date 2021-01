Le personnage d’Ant-Man est actuellement très actif au sein de l’univers cinématographique Marvel, puisque le troisième opus de ce héros a été confirmé et apparemment son prochain film sera très important pour la franchise, puisque nous verrions pour la première fois Kang le conquérant, qui a été désigné comme l’un des antagonistes importants du MCU, mais apparemment, tous les méchants n’ont pas eu un gan final dans les deux films précédents et il a été récemment révélé que l’acteur Martin Donovan veut Mitchell Carson dans ‘Ant-Man 3.’

Le personnage de Mitchell Carson est apparu dans “ Ant-Man ”, où il est l’un des antagonistes en faisant partie de Hydre qui est intéressé à acheter le costume Ant-Man, et a même en sa possession Particules Pym, depuis qu’il n’a pas été attrapé, les fans ont donc créé plusieurs théories sur la localisation du personnage ainsi que sur les particules.

Lors d’une interview pour ComicBook, il a été révélé que l’acteur Martin Donovan veut Mitchell Carson dans ‘Ant-Man 3’, car il aimerait que Marvel Studios lui donne l’opportunité de revenir ‘Ant-Man et la guêpe: Quantumania’:

«Je ne savais pas qu’il était encore un gros problème et je ne sais pas quels sont les plans pour lui, pour être honnête avec toi. Je ne sais pas où ils vont avec ça. Mais oui, je veux dire, je suis ici. Ils savent où me trouver. J’en suis sûr. que les théories sont assez farfelues. “

Jusqu’à présent, on ne sait pas si ce personnage reviendra pour la troisième tranche qui devrait commencer à enregistrer dans un moment en 2021De plus, il n’y a toujours pas de date de sortie possible pour ce film, mais il pourrait arriver pour fin 2022 s’il n’y a plus de retards sur le calendrier de Marvel Studios.