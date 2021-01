Les studios Marvel ont un bel avenir à portée de main, car la phase quatre comportera un grand nombre de productions, à la fois des séries et des films, de grandes surprises sont donc attendues pour cette franchise dans les années à venir, mais un acteur a eu de la chance, car Anthony Mackie connaît les projets de Marvel pour les prochaines années ainsi que Robert Downey Jr. à l’époque.

L’univers cinématographique Marvel est connu pour garder très bien des secrets pour ses futures productions, même déroutant ses acteurs pour les empêcher de révéler des spoilers comme dans ‘Avengers: Infinity War’ et ‘Endgame’, car la grande majorité des acteurs ne connaissaient que leurs dialogues et Robert Downey Jr. et Chris Evans ils ont réussi à accéder à l’intégralité du scénario de ces films.

Lors d’une interview pour le podcast Happy, Sad, Confused, nous avons découvert que Anthony Mackie connaît les plans de Marvel pour la phase quatre de Marvel Studios, puisqu’ils ont révélé les plans de chacune des productions dans lesquelles ils travaillent:

“Tu sais comment toutes les filles de 14 ans ont cette petite machine à bruit avec laquelle elles dorment? Comme le petit truc du vent? Elles vous emmènent dans une pièce et elles en éclairent quatre, ferment les rideaux et se promènent littéralement un tableau noir le défi de ce qui va se passer “.

En plus de ces mots, il a déclaré qu’après sa participation à ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ Nous ne verrons pas Falcon avant longtemps, mais il n’a pas révélé si Sam Wilson prendrait enfin le relais de Captain America à la fin de la série, mais ce sera quelque chose que les fans devront découvrir dans la série et embaucher. Disney +, cliquez ici.