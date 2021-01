Derrière son charme attachant inspiré de la sitcom, la première série d’action en direct du MCU recèle sans aucun doute de sinistres mystères et d’énormes surprises qui seront tôt ou tard révélées (ou plutôt confirmées). Par exemple, il y a une rumeur depuis des mois selon laquelle WandaVision ramènera le caractère de Mercure, mais pas la version que nous avons rencontrée dans Avengers: Age of Ultron mais celle correspondant à la défunte franchise X-Men, jouée par Evan Peters. Cependant, cela restera-t-il une simple spéculation ou pouvons-nous déjà le prendre pour acquis? Apparemment, une «petite» et récente glissade dans les réseaux sociaux a fourni les bases nécessaires pour la soutenir.

Après la première de WandaVision vendredi dernier sur Disney Plus, l’acteur espagnol Rodri Martin jugé approprié de se jeter sur Twitter et de montrer sa participation à la doublage en espagnol de la série. Curieusement, il n’avait pas non plus de problème à clarifier quel personnage il exprimerait; celui avec lequel l’acteur était familier de X-Men: Days of Future Past (2014) à Dark Phoenix (2019).

«Depuis hier, vous avez déjà disponible dans Disney Plus Espagne Scarlet Witch and Vision, la première série de Marvel Studios où J’ai le privilège d’exprimer à nouveau Evan Peters dans le rôle de Pietro [Maximoff]»A écrit Rodri Martín dans son tweet.

Comme prévu, cette publication a été éliminée et même l’acteur responsable a fermé son compte dans ledit réseau social (via). Qu’il ne considère pas la présence de Quicksilver comme une grande tournure ou qu’il croit à tort que les neuf épisodes de WandaVision ont été créés simultanément (rappelez-vous que ce sera un chapitre par semaine), ce tweet n’aura certainement pas été pris à la légère par l’omniprésent Disney, qui à aucun moment n’a officialisé le fait que le frère de Wanda Maximoff apparaîtra dans la série. Et moins que cela, étant Evan Peters, construira un pont avec les films X-Men précédents!

Voir ci-dessous une capture d’écran du message supprimé:

À la mi-2020, Murphy’s Multiverse a déclaré que – soutenu par des sources proches de la production de WandaVision – Evan Peters faisait partie du casting, en plus du fait qu’il avait déjà filmé ses scènes depuis 2019. En revanche, rien n’a été dit sur son poids dans histoire et si la porte sera ouverte à plus d’interventions de l’acteur de 33 ans dans le futur du MCU. Certes, Quicksilver a un rôle clé dans les bandes dessinées de la House of M, qui ont inspiré la série mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany, il ne faut donc pas exclure que le personnage acquière une pertinence significative ici aussi.

Les deux premiers épisodes de WandaVision sont désormais disponibles via Disney Plus. Arrêtez-vous pour les premiers commentaires de Cine PREMIERE sur la série en charge de l’inauguration de la phase 4 de l’univers Marvel.

Evan Peters quicksilver WandaVision



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.