En 2014, l’officier Alex Murphy est revenu sur grand écran pour sa nouvelle version réalisée par José Padilha, mais elle n’a pas réussi dans les salles comme prévu, mais pourquoi le redémarrage de ‘RoboCop’ a-t-il échoué? La réponse est Joel Kinnaman, l’acteur qui a donné vie à ce héros robotique.

Selon Rotten Tomatoes, le redémarrage du classique des années 90 que ce personnage avait seulement 48% de probation, tandis qu’aux casiers il a soulevé 242 millions de dollars dans le monde et bien qu’il ait dépassé 100 millions de son budget, aux États-Unis, il n’en a gagné que 58 millions, des chiffres qui n’étaient pas si positifs pour Sony Pictures.

Ainsi, lors d’une interview pour The Playlist, Kinnaman a expliqué que l’une des raisons pour lesquelles le redémarrage de ‘RoboCop’ a échoué, C’est parce que les producteurs n’ont pas compris l’essence de la première version, cela a fait que leur concept qu’ils avaient pour le redémarrage entrerait en collision avec la saga originale.

«Ce que j’ai l’impression que tout le film n’a pas pris en compte, c’est ce que les fans ont adoré (RoboCop original). Et vous devez rendre hommage à cela. Et je pense que les producteurs, les cinéastes et moi-même n’avons vraiment pas compris comment faire cela de la bonne manière. Je pense que c’est un film vraiment solide, il ne correspond tout simplement pas au concept RoboCop. “

Il a même fait remarquer qu’il avait un problème après avoir déclaré queLa cote du film était pour un public adulte et non pour les plus de 13 ans, puisqu’il pensait que cette version s’adressait au même public que la première version: