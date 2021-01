L’une des productions les plus attendues de DC Extended Universe est ‘Black Adam’, où nous verrons enfin Dwayne Johnson dans le rôle de cet anti-héros, mais pour l’instant il n’y a pas de date de sortie possible pour ce film, mais malgré cela, certains acteurs qui seront en production sont déjà en train de rattraper la production et l’un d’eux partagé via ses réseaux sociaux, c’est vrai, Sarah Shahi se prépare pour «Black Adam».

Après que de nombreux fans aient demandé que l’ancien lutteur et acteur soit choisi pour le rôle, DC et Warner ont finalement confirmé que Dwayne Johnson jouerait le personnage de Black Adam et le film a été officiellement présenté lors du dernier DC FanDome, où il a également été confirmé. que verrions-nous à Justice Society of America.

À travers ses réseaux sociaux, il a partagé comment Sarah Shahi se prépare pour ‘Black Adam’, comme il a montré quelques bandes dessinées du personnage, en particulier New 52 13 et 16 et le One-shot de «Year of the Villain: Black Adam».

Il est frappant que ces bandes dessinées aient le caractère de Isis, qui aurait été jouée par Sarah Shahi, donc cela pourrait bien nous donner une idée à la fois de son rôle dans le film et de l’intrigue possible de cette production.

En plus de Sarah Shahi, on sait que nous verrons les personnages de Hawkman, Atom Smasher et Cyclone, qui sera interprété par Aldis Hodge, Noah Centineo et Quintessa Swindell respectivement et il n’est pas exclu que davantage de personnages tels que Doctor Fate apparaissent, mais apparemment il reste encore beaucoup d’acteurs à confirmer ainsi que la date officielle de leur arrivée en salles.