Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reviendront pour la quatrième partie de “ The Matrix ”, dans leurs rôles de Neo et Trinity, mais ce qui a attiré l’attention, c’est que les deux protagonistes ont perdu la vie dans la troisième partie, puis Comment les personnages décédés reviendront-ils dans ‘Matrix 4’?

L’actrice a ce même doute Gina Torres qui a joué Cas, la veuve du pilote Nebucadnetsar Dozer, pour les films ‘Reloaded’ et ‘Revolutions’, comme elle a expliqué qu’elle est curieuse de savoir comment ces héros vont revenir sur l’intrigue, si leur histoire était censée être déjà terminée.

«Je ne veux pas être amer ou quelque chose comme ça, mais je pense que les gens dans le film sont morts. Et les gens qui ne le sont pas, ne l’ont pas fait. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Je suis vraiment curieux de savoir où ils en sont. Et quel est leur point de départ et quelle histoire veulent-ils parce que c’est comme s’ils l’avaient racontée », a-t-il expliqué à Variety.

Bien que l’on ne sache pas encore comment les personnages décédés reviendront dans “ Matrix 4 ”, il existe des théories de fans qui indiquent que Neo pourrait faire partie d’une émission Matrix, ce qui aidera les nouveaux élus pour que j’aie enfin libéré l’humanité du contrôle des machines, cependant il n’y a pas d’explication officielle à ce sujet.

La quatrième partie de ‘The Matrix’ arrivera le 22 décembre 2021, mais aura une première simultanée avec le cinéma et la plateforme HBO Max, un système qui sera mis en œuvre cette année, afin que Warner Bros n’ait pas de pertes économiques et aussi le public. vous pouvez regarder ces films de chez vous sans risquer aucun risque.