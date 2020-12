Pour beaucoup, cette année a été pleine de revers. Cependant, il y a quelque chose qui avance toujours: la science. Grâce à cela, nous avons pu surmonter les «nids-de-poule» qui nous ont le plus déçus.Eh bien, un vaccin efficace a été découvert qui sera capable de faire face à un certain virus qui a causé tant de dégâts, mais pas seulement, mais nous avons également approché des galaxies inconnues et des éléments vitaux ont été trouvés dans des endroits inattendus.

Avec autant d’avancées, il est impossible de ne pas sourire à l’avenir, espérant toujours que tout ira mieux. Nous visons constamment à nous surpasser. Malheureusement, il y a eu aussi de grandes pertes pour la communauté scientifique de notre pays, mais il y a des découvertes qui laisseront toujours leur empreinte.

Sans plus, nous présentons les actualités scientifiques les plus importantes de 2020.

Ils trouvent des restes des plus anciens homo-sapiens d’Europe (via)

Dans les grottes de Bacho Kiro, en Bulgarie, un groupe de chercheurs a trouvé d’anciens restes de nos ancêtres, ce qui pourrait révéler que les homo-sapiens vivaient dans des grottes habitées par des Néandertaliens.

Ces vestiges datent de 46 000 à 44 000 ans, ce qui en fait les plus anciens hominidés de la période du Paléolithique supérieur en Europe, selon des chercheurs de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive en Allemagne.

Le plus ancien matériau existant sur notre planète est découvert (via)

C’est de la poussière microscopique qui a été trouvée, et le plus intéressant est qu’on estime qu’elle a entre 5 000 et 7 000 millions d’années. Les soi-disant «grains» ont été cachés dans une météorite géante qui a frappé la terre il y a 50 ans à Murchison, en Australie.

Il est frappant que, d’après ce qui a été observé, cette poussière soit même antérieure à notre système solaire. Il s’agit sans aucun doute d’une des nouvelles scientifiques les plus importantes de 2020.

Recréez des explosions de supernova avec des lasers (via)

Pour explorer la physique derrière les explosions de supernova, le chercheur Hye-Sook Park du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie a utilisé des lasers à énergie maximale pour créer des mini-chocs contenus.

Ce qu’il a trouvé était surprenant: les collisions créent des ondes qui fonctionnent comme des accélérateurs de particules. Elle s’en doutait déjà depuis 10 ans, mais vient de le confirmer, ajoutant également que lesdites vagues

Des particules de glace avaient déjà été détectées sur la surface lunaire, mais uniquement du côté obscur. Cependant, en novembre dernier, la NASA a fait une annonce: il y a aussi de l’eau du côté ensoleillé du gros rocher!

Ce qui précède se traduit par une grande avancée pour qu’à l’avenir il puisse y avoir des voyages habités, ou même pour penser à l’habiter. Bien sûr, il reste encore un certain nombre de problèmes à analyser, mais pour l’instant, cette découverte passionnante est une autre grande étape pour l’humanité.

Lèpre découverte chez des chimpanzés sauvages (via)

Cette nouvelle a laissé réfléchir de nombreux scientifiques, car c’est la première fois que la maladie est découverte chez ces animaux. Le groupe dans lequel les symptômes ont été détectés est situé dans les forêts d’Afrique de l’Ouest. La source reste inconnue, mais ce qui est certain, c’est que la maladie n’a pas été transmise à l’homme, mais l’épidémie a déjà atteint deux populations de primates.

Évidemment, il les affecte de la même manière qu’il affecte les humains depuis 3000 ans: avec des blessures au visage, aux oreilles et aux mains. En outre, de nombreux animaux auraient également perdu du poids.

Continuer la lecture: Les nouvelles scientifiques les plus importantes de 2020

Une galaxie est découverte au centre de la voie lactée (via)

La Voie lactée a absorbé une galaxie il y a 10 milliards d’années, mais elle n’a été découverte que récemment. Ce n’est que le 24 novembre que l’existence de la galaxie naine a été confirmée et qu’elle a été surnommée “Hercule”.

D’autres galaxies avaient déjà été signalées, mais toutes étaient situées à l’extérieur de la voie. La différence est qu’elle est totalement ancrée dans ce que l’on appelle «le cœur».

Le 20 octobre 2020, le petit satellite de l’agence, nommé OSIRIS-Rex, a réussi à terminer un exploit de quatre ans en atterrissant sur l’astéroïde Bennu. Ceci pour pouvoir collecter des échantillons de minéraux et autres substances organiques.

La chose intéressante est que le rocher avait une proximité très dangereuse avec la terre, ce qui était menaçant si l’on tient compte du fait que l’astéroïde est à presque 500mts. diamètre.

Mario Molina meurt (via)

La communauté scientifique mexicaine est entrée en deuil lorsque, mercredi 7 octobre 2020, le scientifique qui a remporté le prix Nobel de chimie en 1995 est décédé d’une crise cardiaque. Parmi ses découvertes les plus marquantes figurait celle qui soulignait le fait que les gaz industriels (chlorofluorocarbures) épuisent la couche d’ozone qui protège la terre des rayons ultraviolets.

Molina a servi de pilier dans les départements de recherche de l’Université nationale autonome du Mexique et, en outre, ses réalisations ont contribué à sonner l’alarme concernant la gravité du changement climatique.

Pfizer annonce que son vaccin est très efficace (via)

Après des mois d’incertitude depuis sa première annonce, le 10 novembre de cette année, la société pharmaceutique Pfizer et la société BioNTech ont publié un communiqué informant que leur vaccin contre COVID-19 est efficace à plus de 90% contre la maladie.

C’était l’une des nouvelles scientifiques les plus importantes de 2020, car les progrès ont été confirmés dans la phase 3 des essais et cette phase est la dernière des tests avant l’approbation du vaccin. La bonne nouvelle a même eu un effet énorme sur les finances des théâtres!

En novembre, Porto Rico a dit au revoir à l’un de ses domaines scientifiques les plus emblématiques, alors que son radiotélescope représentatif, qui était le deuxième plus grand au monde, fermait ses portes après 57 ans à aider de nombreuses personnes à élargir leur connaissance du cosmos. .

Cela était dû en grande partie à des problèmes de sécurité, car, en plus du fait que deux câbles très importants pour son fonctionnement ont échoué, la structure principale se détériorait, mais sa réparation serait extrêmement dangereuse.

Les sommets scientifiques 2020



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.