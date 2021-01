Le Marvel Cinematic Universe (MCU) s’est imposé comme l’une des franchises cinématographiques les plus rentables de ces dernières années, gagnant des millions de dollars sur grand écran et ayant l’un de ses films comme le plus rentable de l’histoire, tout cela Merci à la vision du président de Marvel Studios, mais l’acteur Frank Grillo a parlé de Kevin Feige et de son travail en tant que leader de la maison surnommée House of Ideas.

Récemment, le méchant de ‘Captain America: The Winter Soldier’ ​​a eu une interview avec Collider où il a déclaré que Feige en tant que chef de Marvel Studios avait très bien fait, en outre, il a souligné être une personne “humble et intelligente” et a déclaré sa confiance en sa position de producteur du nouveau film «Star Wars».

“Tu ne veux pas baiser avec Kevin Feige. Je pense qu’il est probablement le gars le plus puissant de la ville, vraiment. Maintenant, il prend en charge les trucs de Star Wars pour Disney, c’est le dieu. Au fait, un gars phénoménal, humble … Et tu sais quoi, je n’ai jamais entendu un mot de mal à son sujet … C’est un bon gars, c’est un gars intelligent qui aime ce qu’il fait et le fait mieux que quiconque. Que Dieu le bénisse, Kevin Feige a changé le monde. ” il expliqua.

D’un autre côté, il a dit qu’il retournerait travailler aux ‘Marvel Studios’ dans l’émission animée ‘Et si …?’ avec le même caractère pervers que les fans l’ont connu et ont expliqué que lorsqu’ils lui ont proposé ce projet, il a accepté immédiatement. “‘Quoi qu’il en soit, je me fiche de l’argent, peu importe, ouais, je vais le faire (la série). Absolument. Toute la journée, tous les jours.'”

Les 10 épisodes de ‘Et si …?’ sortira à l’été 2021 sur la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.