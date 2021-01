La suite de Sorcerer Supreme pourrait présenter une nouvelle confrontation dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), mais pas entre Stephen Strange et certains méchants, mais ce serait un combat de Doctor Strange contre deux Avengers, selon un rapport publié cette semaine.

Il existe de nombreuses spéculations sur “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, car il n’y a pas beaucoup d’informations sur son intrigue, le peu qui a été confirmé est la participation d’Elizabeth Olsen en tant que Scarlet Witch, certaines sources proches soulignent qu’elle aurait à voir avec le apparition des Multivers et pourrait même être l’antagoniste de l’histoire.

Maintenant, le journaliste Daniel Ritchman a déclaré que le docteur Strange contre deux Avengers dans cette deuxième partie: Wanda et Captain America, mais ce dernier ne serait pas la version des films que tout le monde connaît, car ce serait d’une autre réalité où il est un agent secret d’HYDRA.

Cela pourrait être lié aux rapports qui ont été publiés selon lesquels Marvel Studios a négocié avec Chris Evans pour reprendre Steve Rogers dans le MCU, mais l’acteur a laissé entendre Twitter que cette information n’est pas vraie, dira-t-elle la vérité?

Pour le moment, aucune autre information n’a été révélée à ce sujet, nous devons donc attendre plus de mises à jour sur “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, qui sera réalisé par Sam Raimi et sortira en salles la prochaine 25 mars 2022 pour faire partie de la phase 4 du MCU.