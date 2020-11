Dans la saga Spidey de l’univers cinématographique Marvel (MCU), le héros a eu plusieurs alliés qui l’ont aidé à vaincre ses ennemis, cependant, un nouveau rapport indique que l’un de ces personnages secondaires aurait plus de poids dans l’intrigue du suite suivante, Happy Hogan ou Ned Leeds seront-ils plus importants dans ‘Spider-Man 3’?

Peut-être que pour certains fans, c’est une surprise pour d’autres, c’était déjà plus qu’évident, mais selon The Direct rapporte que Leeds joué par l’acteur Jacob Batalon pourrait être plus pertinent dans cette troisième partie, cela pourrait expliquer pourquoi il est devenu plus actif sur les réseaux sociaux et il a même considérablement perdu du poids.

La source indique qu’il y a un casting à trouver une actrice philippine âgée de 50 à 80 ans qui “ joue un parent ” du meilleur ami de Peter Parker, Cela pourrait indiquer que le film se concentrera un peu plus sur la vie personnelle de Ned, quelque chose qui n’avait pas été vu dans les deux premiers opus de ‘Spider-Man’.

Cette nouvelle que Ned Leeds serait plus important dans ‘Spider-Man 3’ pourrait être lié à des rumeurs selon lesquelles il deviendrait Hobgoblin, l’un des méchants du grimpeur de mur, car dans les bandes dessinées ce personnage devient maléfique, alors peut-être qu’il a le même sort dans le MCU, cependant, peut-être que ce n’est pas dans cette troisième partie, car il y a déjà plusieurs antagonistes tellement confirmé comme dans les rumeurs.

Dans une précédente interview qu’il a eue, l’acteur de Comicbook.com a avoué une théorie selon laquelle son personnage devient le Hobgoblin, même a exprimé son souhait de faire partie des Sinister Six (Six Sinister), l’équipe de super-vilains qui se réunissent pour détruire Spider-Man et qui semble pouvoir atteindre le grand écran.

Pour le moment, les enregistrements de cette troisième suite se poursuivent sous des mesures de sécurité strictes comme le montre l’acteur Tom Holland dans sa photo qu’il a partagée sur son compte Instagram personnel, où il porte un masque malgré le port du masque du super-héros. Quant à sa première, elle aura lieu en décembre 2021.