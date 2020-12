La pandémie COVID-19 a également eu un impact significatif sur l’industrie de l’anime en 2020, obligeant plusieurs des titres les plus attendus de cette année à reporter leurs dates de première ou à diviser la diffusion de leurs chapitres. C’est peut-être parce que la saison hivernale de 2021 est chargée de nouveaux épisodes de certaines des franchises contemporaines les plus appréciées des amateurs d’anime.

À partir de janvier, près de 50 séries animées commenceront à être diffusées à la télévision japonaise, parmi lesquelles on trouve des mangas sagas et des romans légers renommés qui auront leur première adaptation en format animé comme Horimiya, Mushoku Tensei: réincarnation sans emploi, Alors je suis une araignée, alors quoi?, Pique-nique Urasekai ou 2.43: Équipe de volleyball des garçons du lycée Seiin; De même, réalisateurs cultes et studios d’animation prestigieux prennent les devants avec des projets originaux audacieux et intrigants tels que SK∞, Priorité aux œufs de merveille, Flèche arrière ou Amour de Vlad.

Compte tenu de la saturation des suites, dans cette liste, nous nous concentrerons sur une douzaine de séries qui présentent leurs nouvelles saisons au premier trimestre de l’année. Cela dit, il y en aura SPOILERS afin de se souvenir du statut dans lequel certaines de ces histoires nous ont laissées.

Sans plus tarder, nous vous présentons les titres d’anime les plus attendus de la saison d’hiver 2021:

Remarque: La liste suivante est dans l’ordre en ce qui concerne la date d’émission de son premier chapitre.

Re: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde dans un autre monde -: Saison 2, partie 2

Les mésaventures tragiques de Subaru Natsuki se poursuivent dans le plus long arc d’histoire de Re: ZERO à ce jour. Dans les 13 premiers épisodes de la deuxième saison, Subaru a été contraint de confronter son passé et ses démons personnels les plus profonds, subissant en conséquence la transformation personnelle la plus importante de son voyage. Cependant, notre héros est loin de résoudre la double attaque contre le sanctuaire et le manoir Roswaal. Sera-t-il capable de passer les deux tests cette fois? Le studio White Fox continue de gérer l’adaptation des romans légers de Tappei Nagatsuki, avec une équipe dirigée par le réalisateur Masaharu Watanabe et le talentueux casting dirigé par Yūsuke Kobayashi (Subaru) et Rie Takahashi (Emilia). La série revient le 6 janvier sur une diffusion simultanée via Crunchyroll.

Cell at Work !! / Cellules au travail! CODE NOIR

La franchise Cells at Work!, Née dans le manga écrit et illustré par Akane Shimizu, fait un double retour cette saison hivernale. Tout d’abord, David Production a préparé pour nous la deuxième saison des aventures d’Erythrocyte et Neutrophil, qui nous conduisent dans cette approche pédagogique ludique et familiale à travers les combats complexes menés par le système immunitaire pour protéger notre corps des virus et les bactéries Dans le même temps, Liden Films adaptera le manga dérivé Cells at Work! Black, qui adopte une approche beaucoup plus sombre pour décrire le travail que nos cellules effectuent à l’intérieur du corps à la limite d’une personne, causé par l’alcoolisme, le tabagisme et le stress constant. Les deux productions seront présentées en première le 7 janvier (avant même leur première au Japon) via Funimation.

Camp décontracté: Saison 2

L’une des surprises les plus agréables de la saison d’hiver 2018 a sans aucun doute été l’adaptation du manga Yuru Camp, écrit et illustré par Afro. Cette tranche de vie qui présente l’activité de camping de manière rafraîchissante, divertissante, relaxante et même didactique, grâce à un ensemble de personnages attachants, des conseils utiles et un design visuel et sonore qui nous permettent de revaloriser la beauté de la nature et la relation harmonica que nous pouvons établir avec elle, elle revient avec de nouvelles excursions de Rin-chan, Nadeshiko et le reste des membres du club d’activités de plein air du lycée Motosu. La deuxième saison sera diffusée le 7 janvier et mettra en vedette le retour du même personnel de C-Station qui a travaillé la saison précédente. Espérons que Crunchyroll rendra la diffusion simultanée des nouveaux chapitres officielle dans les prochains jours.

The Promised Neverland: Saison 2

Il est temps de découvrir qu’il existe au-delà des limites de Grace Field House, alors qu’Emma, ​​Rey et le reste de leurs frères et sœurs s’aventurent dans le monde inhospitalier conçu dans le manga écrit par Kaiu Shirai et illustré par Posuka Demizu. Avec ses prémisses dérangeantes, ses jeux d’esprit, ses rebondissements et le lien émotionnel fort entre son trio vedette, The Promised Neverland est rapidement devenu l’une des séries les plus acclamées de ces derniers temps. Mamoru Kanbe, réalisateur d’Elfen Lied, est à nouveau en charge de la production studio CloverWorks (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai), disponible sur Netflix, Crunchyroll, HIDIVE et Funimation au Mexique et au Brésil. Cette dernière plateforme a déjà confirmé la diffusion simultanée des nouveaux épisodes, dont la diffusion est prévue pour le 7 janvier.

Les Quintuplés Quintessentiels∬

Un an après toute l’animosité que la conclusion du manga de Negi Haruba a déchaînée parmi les fans, la deuxième saison de The Quintessential Quintuplets arrive enfin sur nos écrans, et avec elle, la comédie romantique de Fuutaro Uesugi touche à sa fin. Verrons-nous des changements ou l’identité de «The Bride» sera-t-elle respectée? Il est important de noter que cette saison a subi un changement de studio, passant de Tezuka Productions à Bibury Animation Studio (Azur Lane). Parmi les membres du personnel d’origine qui sont revenus pour les nouveaux chapitres figurent le scénariste Keiichirō Ōchi, ainsi que Hanae Nakamura et Miki Sakurai en tant qu’auteurs-compositeurs; en plus de l’extraordinaire ensemble de voix derrière Fuutaro et les quintuplés Nakano. Le premier chapitre de la nouvelle saison sera présenté le 7 janvier. Espérons que Crunchyroll ou Funimation confirment sa diffusion très prochainement.

Cette fois-là, je me suis réincarné en slime: Saison 2

À l’automne 2018, l’adaptation par Fuse de la saga du roman léger a été accueillie positivement par les fans du sous-genre isekai, donnant une tournure différente au fantasme classique de l’autonomisation en se concentrant sur les compétences et les connaissances de son protagoniste – un homme salarié. Agé de 37 ans réincarné en silme -, qui se retrouve involontairement engagé dans la mission de construire une société paisible et fonctionnelle, malgré les tensions entre les différentes races de monstres qui peuplent ce monde fantastique. La production du studio 8 Bit sera diffusée pendant deux cours (trimestres): la première partie de la deuxième saison sera diffusée le 12 janvier, tandis que la seconde moitié sera diffusée au cours de l’été 2021. Crunchyroll diffusera simultanément le série en Amérique latine.

Log Horizon: Destruction de la manche

Log Horizon revient près de cinq ans après la diffusion du dernier épisode de sa deuxième saison, avec Destruction of the Round Table, qui fait référence au nom du douzième volume des romans légers de Mamare Touno. Si vous n’êtes pas familier avec la franchise, l’histoire commence lorsque 30 000 joueurs sont piégés dans le monde fantastique du MMORPG populaire appelé Elder Tale. La stratège Shiroe décide donc de former une guilde avec d’autres aventuriers pour tenter de survivre. La bonne nouvelle est que le réalisateur Shinji Ishihira (Fairy Tail) dirigera à nouveau la même équipe du Studio DEEN qui a travaillé les saisons précédentes. Les droits de diffusion de la troisième saison ont été acquis par Funimation et seront diffusés le 13 janvier; bien que la plate-forme n’incluait pas le Mexique parmi les territoires de diffusion simultanée.

Dr STONE: Stone Wars

La bataille entre le royaume scientifique de Senku et l’Empire du pouvoir de Tsukasa sera au cœur de la deuxième saison de Dr. STONE, l’un des titres les plus intéressants à sortir du magazine Weekly Shōnen Jump ces derniers temps. L’histoire se déroule 3 700 ans après que toute l’humanité a été pétrifiée par un phénomène inconnu. Notre protagoniste, le brillant jeune Senku Ishigami cherche à reconstruire la civilisation en utilisant le pouvoir de la science. Le réalisateur Shinya Iino et le scénariste Yuichiro Kido dirigeront à nouveau la production de TMS Entertainment (Fruits Basket). Les nouveaux chapitres commenceront à être diffusés à partir du 14 janvier sur Crunchyroll et, étant donné que la série a déjà un doublage espagnol, nous n’excluons pas la possibilité qu’un simuldub soit finalement confirmé.

Beastars: Saison 2

Situé dans une civilisation d’animaux anthropomorphes avec une division sociale et culturelle sérieuse, le manga multi-primé de Paru Itakagi a réussi le saut dans le monde de l’anime à l’automne 2019 aux mains d’Orange studio, une entreprise qui avec son style raffiné et expressif l’animation s’est positionnée à la pointe des productions 3DCG au Japon. Nous reprenons l’histoire après les événements de l’arc du Festival des météorites, où Legosi a sauvé Haru des griffes du Shishigumi et a vu Louis assumer apparemment le commandement de cette organisation criminelle. Malheureusement, comme d’habitude, la nouvelle saison de Beastars sera d’abord diffusée exclusivement pour Netflix Japon au cours du premier trimestre de l’année et tous ses épisodes arriveront en Amérique latine en version sous-titrée et avec doublage espagnol jusqu’en juillet 2021.

Les sept péchés capitaux: le jugement du dragon

La dernière saison de Nanatsu no Taizai a généré une grande polémique parmi les fans en raison de la mauvaise qualité de l’animation affichée dans ses chapitres, puisque la franchise qui avait été développée jusque-là par A-1 Pictures (Sword Art Online) est passée aux mains de Studio DEEN. Y aura-t-il des améliorations considérables de la production cette fois-ci? Considérons que les nouveaux épisodes adapteront l’arc final du manga écrit et illustré par Nakaba Suzuki. La même équipe créative dirigée par le réalisateur Susumu Nishizawa est de retour au Studio DEEN, avec Marvy Jack en tant que producteur. Comme pour Beastars, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment sera diffusé pour la première fois sur Netflix Japon et devrait être diffusé en première sur la plate-forme internationale dans le courant de 2021.

Chers lecteurs, quels sont les anime que vous verrez dans la prochaine saison d’anime d’hiver 2021?

anime hiver 2021



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE