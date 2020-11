Sans aucun doute, les histoires de la Maison de Mickey Mouse ont marqué plusieurs générations d’enfants, d’adolescents et d’adultes, qui, peut-être, ont autrefois eu ce fantasme que tout ce monde magique animé prend vie dans le monde réel. Bien que cela ne soit peut-être pas faisable, il arrive que des outils technologiques tels que Photoshop aient rendu cela possible et nous avons ensuite un artiste, qui a une galerie amusante avec des personnages de Disney.

Samuel MB est un artiste, acteur et enseignant du primaire qui a exploité toute sa créativité pour mêler fantaisie et réalité grâce à une série de cartes postales qu’il met en vedette aux côtés des plus grandes figures animées du studio Disney. Dans une interview avec le portail Bored Panda, Samuel MB a admis que l’inspiration pour son travail sur Disney était le produit de son fanatisme pour le film Who Framed Roger Rabbit? (1988) par Robert Zemeckis. Il a également révélé que rien de tout cela ne serait possible s’il n’avait pas appris à utiliser ce célèbre logiciel d’édition connu sous le nom de Photoshop.

«Quand j’étais enfant, j’étais fan du film Who Framed Roger Rabbit? J’ai aimé la combinaison de l’animation et de l’action en direct. Des années plus tard, j’ai appris à utiliser Photoshop, et maintenant j’aime créer des photos combinant des dessins animés avec la vraie vie.

À travers son compte Instagram, Samuel MB revendique différentes images où il partage des situations du quotidien avec Lilo & Stitch, La Belle et la Bête, Tarzan, La Petite Sirène, Aladdin, Blanche-Neige, La Dame et le Clochard, Hercule, Hadès, Tinkerbell. Mufasa et Simba du Roi Lion et bien d’autres.

Rencontrez ensuite une partie de sa galerie Disney qui pourrait bien être confondue avec un film mêlant animation et live-action. Quelque chose comme Who Framed Roger Rabbit?, Space Jam: The Game of the Century (1996) ou le prochain film de Tom et Jerry.

Galerie

Samuel MB n’a pas été le seul à mettre en valeur la créativité de Disney, des scènes de Game of Thrones ont également été recréées dans le style du célèbre studio. De plus, l’illustrateur néerlandais Isa Bredt s’occupe de transformer vos animaux de compagnie en personnages Disney.

disney



