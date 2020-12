Amazon a annoncé aujourd’hui qu’il accueillera la nouvelle série animée ‘Star Trek: ponts inférieurs’ dans plusieurs régions et territoires du monde, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Europe, le Japon, l’Inde ou l’Espagne. Les dix épisodes de sa première saison seront diffusés vendredi prochain, le 22 janvier 2021 sur Prime Video.

Développé par Mike McMahan, lauréat d’un Emmy Award (‘Rick and Morty’, ‘Solar Opposites’), ‘Star Trek: ponts inférieurs’ se concentre sur l’équipage de soutien à bord de l’USS Cerritos, l’un des navires les moins importants de Starfleet en 2380. Mariner, Boimler, Rutherford et Tendi doivent équilibrer leur travail et leur vie sociale, tandis que le navire est surveillé. secoué par une multitude d’anomalies de science-fiction.

L’équipage de Starfleet résidant sur les “ponts inférieurs” de l’USS Cerritos comprend Alfrez Beckett Mariner (Tawny Newsome), Alfrez Brad Boimler (Jack Quaid), Alfrez Tendi (Nol Wells) et Alfrez Rutherford. (Eugène Cordero). L’équipage des “ponts supérieurs” comprend le capitaine Carol Freeman (Dawnn Lewis), le commandant Jack Ransom (Jerry O’Connell), le lieutenant Shaxs (Fred Tatasciore) et le Dr T’Ana (Gillian Vigman). ).

En outre, la série comprend des camées spéciaux de certains des membres de la distribution de «Star Trek: The Next Generation» et «Star Trek: Picard» tels que Jonathan Frakes, Marina Sirtis ou John de Lancie.

‘Star Trek: ponts inférieurs’ Il est produit par Eye Animation Productions – la nouvelle division d’animation de CBS Studios – Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. Mike McMahan est son créateur et showrunner. Titmouse («Big Mouth»), la société de production d’animation indépendante lauréate d’un Emmy Award, est le studio d’animation de la série.

‘Star Trek: ponts inférieurs’ est diffusé sur CBS All Access aux États-Unis, où ils ont été diffusés l’été dernier, et est distribué dans le monde entier par ViacomCBS Global Distribution Group. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison qui sera présentée en première à l’été 2021.

