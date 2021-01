L’industrie du divertissement est en constante évolution et il semble qu’il n’y a rien de nouveau qui nous surprend comme à l’époque. ‘Metropolis’ ou ‘Blade Runner’, mais la technologie est de plus en plus développée pour créer des mondes fantastiques qui font voler l’imagination des téléspectateurs, voici donc les trois films qui pourraient changer la science-fiction dans les années à venir.

‘Dune’ (1 octobre 2021)

Le réalisateur Denis Villeneuve est un spécialiste des films futuristes en réalisant ‘Arrivée’ et ‘Blade Runner 2049’, Cette fois, il se lance dans l’adaptation du roman de Frank Herbert “ Dune ”, qui a déjà été transformé en film par David Lynch, mais cette fois dans une perspective différente, sombre et presque pessimiste, ce qui a été apprécié dans sa première bande-annonce et cela pourrait bien réaliser le rêve de beaucoup de voir une adaptation plus attachée au livre et il semble que cette version sera bien meilleure que son prédécesseur et qu’elle laissera beaucoup fascinés par ce monde dystopique.

‘The Matrix 4’ (22 décembre 2021)

Le film de 1999 ‘The Matrix’ réalisé par le Sœurs Wachowski Ce fut l’une des plus grandes révolutions cinématographiques de ces dernières années, car elle montrait une manière différente de faire du cinéma avec une utilisation beaucoup plus sophistiquée d’effets spéciaux que jamais auparavant, ainsi qu’un scénario intelligent qui a créé toute une révolution philosophique sur le réalité et existence et bien que ses suites ne soient pas à la hauteur, on attend beaucoup du quatrième opus de revenir à cette idée sous un angle différent et avec un plus grand développement de la technologie.

Avatar 2 (16 décembre 2022)

Comme ‘The Matrix’, ‘Avatar’ de James Cameron Il nous a montré les avancées de la technologie sur grand écran, montrant un tout nouveau monde et la construction d’êtres extraterrestres, beaucoup plus humains et presque palpables. Comme on le sait, James Cameron est un spécialiste de la science-fiction et des effets, on s’attend donc à ce que ces deuxième et troisième tranches, enregistrées simultanément, soient beaucoup plus spectaculaires que son prédécesseur, car on sait qu’il a été créé technologie spécifique pour ce film, alors peut-être que nous verrons des choses uniques.

Jusqu’à présent, plusieurs films de science-fiction sont prévus à la fois pour 2021 et 2022, mais peu vous montreront peut-être quelque chose de nouveau, que ce soit dans la technologie ou dans les histoires, mais sans aucun doute, ces trois productions seront importantes. changer la science-fiction?