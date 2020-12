Flins y Pinícula présente la bande-annonce espagnole de ‘Oops! Et maintenant, où est Noé?‘, suite du hit’ Oups! Où est Noé? à nouveau réalisé par Toby Genkel et Sean Mccormack qui sortira dans les cinémas espagnols le 22 janvier 2021.

L’Arche de Noé est à la dérive en pleine mer, avec les meilleurs amis Finny et Leah à bord. Mais, après des semaines sans terre en vue, les réserves de nourriture s’épuisent … et la paix fragile entre carnivores et herbivores pourrait être brisée à tout moment. Finny et Leah tombent accidentellement de l’arche avec le dernier baril de nourriture!

Alors que Finny se réveille dans une étrange colonie pleine d’étranges créatures familières qui vivent en harmonie, sous la menace d’un volcan menaçant! Leah et sa nouvelle amie Jelly, apparaissent sur une île au milieu de l’océan. Dans une course contre la montre, la marée et des tremblements terrifiants, Finny doit sauver ses amis, retrouver sa famille et sauver une colonie entière de la destruction totale.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube. Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.