Avec la première bande-annonce du prochain film solo de Bat Man, de nombreux fans ont vu l’héritage de Se7en – le grand classique de David Fincher – dans la vision de Gotham City, ce qui a suscité des attentes autour du projet DC Films. . Mais curieusement, il semble que l’ambiance «Fincher» était là avant même que Matt Reeves ne prenne le fauteuil de direction. Selon une nouvelle révélation, The Batman réalisé par et avec Ben Affleck (comme prévu à l’origine) aurait ressemblé au thriller des années 90. Le jeu. Pouvez-vous l’imaginer?

Michael Douglas a joué dans The Game, réalisé par David Fincher.

Une telle similitude a été récemment avouée par l’acteur Joe Manganiello, qui a été réservé pour jouer l’antagoniste Deathstroke dans le projet “Batman” de Ben Affleck. Selon la star de True Blood, le film posé a gardé «Similitudes avec le jeu«, en plus d’être “Vraiment cool, très sombre et très intense”.

Réalisé par David Fincher et sorti en 1997, Le jeu raconte l’histoire d’un riche banquier qui accepte de faire partie d’un jeu mystérieux où se mêlent réalité et artifice, au point où le protagoniste devient fou parce qu’il ne peut pas distinguer le vrai du faux et soupçonne que ce jeu apparemment inoffensif est en réalité une conspiration pour détruire sa vie.

«C’était une histoire vraiment sombre où Deathstroke était comme un requin ou un méchant de film d’horreur qui démantelait la vie de Bruce [Wayne] Inside Out », a commenté Manganiello sur les plans de Ben Affleck pour The Batman (via). «C’était quelque chose de systémique. [Deathstroke] il a tué tous ceux qui étaient proches de Bruce et a détruit sa vie pour essayer de le faire souffrir parce qu’il sentait que Bruce était responsable de quelque chose qui lui était arrivé.

Au milieu de l’année dernière, le directeur de la photographie Robert Richardson – qui était sur le point de collaborer avec Affleck pour sa version du Bat Man – parlait déjà des «aspects insensés» qui imprégnaient le scénario de ce film.

«Il y avait un script, mais pas un script cher. le [Ben Affleck] Je travaillais dur pour y apporter des modifications. Il avait un plus grand penchant pour les aspects insensés… Lui, plutôt, entrait dans Arkham. J’allais là où tout le monde est mauvais », a déclaré Richardson.

Heureusement, tout indique que les dispositifs sombres, énigmatiques et exaspérants ne manqueront pas dans Le Batman, sous la direction de Matt Reeves et avec Robert Pattinson comme justicier masqué. Le film est toujours en tournage et devrait sortir en salles le 4 mars 2022.

Nous reverrons Joe Manganiello et Ben Affleck, comme leurs personnages DCEU respectifs, dans le Justice League Snyder Cut dont la première aura lieu sur HBO Max dans le courant de 2021.

ben affleck David Fincher le batman le jeu



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.