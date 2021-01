Les trois premiers chapitres de la deuxième saison de Dickinson, la série originale Apple TV + avec Hailee Steinfeld, sont maintenant disponibles. Si vous suivez la série et avez déjà vu les nouveaux épisodes, vous vous posez probablement des questions, comme: Quels types de conflits verrons-nous plus tard? Qui est Sam Bowles? Quel est le problème avec Sue? Nous avons parlé avec Hailee Steinfeld, Ella Hunt, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov et la créatrice Alena Smith, qui ont répondu à tout cela et plus, sans ruiner les surprises qui viendront plus tard.

Quelque chose qui nous a beaucoup surpris a été de découvrir le statut des personnages après la première saison. La seconde commence environ un an et demi après la dernière chose que nous avons vue. Adrian Blake Enscoe, qui joue Austin Dickinson, le frère d’Emily, nous a dit: «Alors que la première saison était une histoire de passage à l’âge adulte dans la tradition de John Hughes, nous sommes maintenant passés aux personnages traitant des problèmes d’adulte. Nous voyons Sue et Austin emménager dans leur propre maison, mariés mais confrontés à des problèmes.

Tous les personnages ont des conflits beaucoup plus matures qu’avant ».

La deuxième saison ne se contente pas de développer des personnages existants, mais présente un nouveau joueur important dans l’intrigue: Sam Bowles. Interprété par Finn Jones (Iron Fist), le personnage cherche à publier le travail d’Emily dans son empire de journaux. «Sam est une jeune rédactrice en chef passionnante et avant-gardiste qui entre dans la vie des Dickinson et qui souffle toutes les attentes d’Emily quant à ses options en tant que poète», révèle Alena Smith, créatrice et auteure de la série. Contrairement au père d’Emily dans la première saison, Sam Bowles se considère comme une féministe et veut promouvoir les voix féminines. Soudain, les portes s’ouvrent à Emily, mais en même temps, elle ne sait pas si Sam est digne de confiance. “

Sam entre dans l’intrigue à travers la vie sociale de Sue, qui a beaucoup changé depuis la dernière fois que nous l’avons vue. «Il y a eu des moments cette saison où j’avais assez peur de la Sue qu’Alena a écrite», confesse Ella Hunt, qui la joue. «Il passe par une transformation si formidable que c’est passionnant et parfois très difficile. Ce qui était merveilleux, c’est qu’Alena était toujours à mes côtés, prête à prendre dix minutes sur le plateau pour s’asseoir et parler des raisons pour lesquelles Sue est sur le point de se comporter comme elle le fait, et me remplissant de confiance qu’elle pouvait le faire. ” .

“Sue a tout un arc cette saison”, témoigne Hailee Steinfeld. «Elle passe d’être introvertie, calme et toujours présente à Emily dans la première saison, à porter de belles robes, à acheter des œuvres d’art coûteuses, à organiser des fêtes et à devenir une mondaine du jour au lendemain. Maintenant, il pousse Emily et lui demande s’il veille vraiment à ses meilleurs intérêts. C’est un énorme tournant de la situation. Quoi qu’il en soit, Hailee nous rassure que le changement est basé sur les mêmes émotions que nous avons vues la saison dernière. “[Su relación] c’est aussi désastreux, beau et déchirant que dans la première saison, sinon plus ».

La deuxième saison se concentre sur la relation d’Emily avec la célébrité. «C’était un thème central de la sienne, à la fois dans ses poèmes et dans sa vie», dit Alena Smith. «Elle a constamment dit qu’elle ne cherchait pas la célébrité, mais en même temps, il faut se demander si quand quelqu’un parle autant d’un sujet, c’est parce que cela l’attire réellement. Anna Baryshnikov, qui joue Lavinia Dickinson, est d’accord: “Peut-être que le fait que personne ne sache qu’Emily Dickinson créait cette œuvre et donnait ses commentaires est la raison pour laquelle nous avons une énorme collection de son travail aujourd’hui.” Alena conclut:

“Les questions sont où nous allons dans notre recherche de connexion, qu’est-ce que cela signifie d’être vraiment vu, et ce qui motiverait un écrivain à travailler si ce n’est la publicité.” Ces réponses ne nous ont pas été données, nous ne pouvons donc les découvrir qu’en regardant Dickinson.

