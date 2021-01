Netflix a publié la bande-annonce officielle de ‘À tous les garçons: pour toujours‘, le troisième et dernier volet de sa série à succès de films rom-com pour adolescents basés sur les œuvres de Jenny Han. De nouveau en se concentrant sur Lara Jean (interprétée par Lana Condor) alors qu’elle fait face à la décision de changer sa vie et sa relation avec Peter. (Noah Centineo), le film sortira sur la plateforme de streaming le vendredi 12 février.

Basé sur le roman écrit en 2017, cette fois, Lara Jean Covey se prépare à terminer le lycée et à entrer à l’âge adulte, mais quelques voyages changent sa vision de la vie, de la famille, des amis et de Peter après l’obtention de son diplôme. La dernière année du lycée occupe le devant de la scène alors que Lara Jean revient d’un voyage en famille en Corée et réfléchit à ses projets universitaires … avec et sans Peter.

Avec Condor et Centineo, le film met en vedette Madeleine Arthur, Emilija Baranac, Sarayu Blue, Danielle Brokopp, Anisha Cheema, Chloe Simone Crawfordy et Mariasa Crouse. Comme la première suite, le film est réalisé par Michael Fimognaria à partir d’un scénario de Katie Lovejoy et produit par Matt Kaplan.

Ceci et d'autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

