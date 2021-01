HBO a choisi le cinéaste russe Kantemir Balagov (“ Une grande femme ”) pour réaliser le premier épisode de l’adaptation télévisuelle du célèbre jeu vidéo du même titre,‘Le dernier d’entre nous’. C’est ainsi que progresse The Hollywood Reporter, où ils révèlent également qu’au départ, ce serait Johan Renck (“ Tchernobyl ”) qui prendrait en charge ce pilote jusqu’à ce qu’il soit contraint de le quitter en raison d’un conflit de date avec d’autres projets.

Co-écrite par Neil Druckmann (scénariste et directeur créatif du jeu) et Craig Mazin (créateur du hit ‘Chernobyl’), la série sera produite par Mazin, Carolyn Strauss, le président de Naughty Dog Evan Wells et Asad Qizilbash. et Carter Swan de PlayStation Productions. Ce sera une coproduction de Sony Pictures Television en association avec PlayStation Productions.

L’adaptation abordera les événements du premier jeu vidéo de la saga, bien que toujours avec l’option ouverte d’ajouter du contenu basé sur la suite du jeu sorti en juin 2020.

Concernant l’histoire, la population humaine est décimée par une étrange infection qui affecte la race humaine. Joel, une vraie survivante, et Ellie, une jeune adolescente courageuse qui est extrêmement mature pour son âge, doivent travailler ensemble si elles veulent survivre à leur voyage à travers les États-Unis.

«The Last of Us» s’est vendu à plus de 17 millions d’exemplaires et a remporté de nombreux prix, dont plusieurs prix du jeu de l’année. Près de 8 ans après sa sortie, le jeu est toujours considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo jamais créés.