Nils Frahm est un compositeur allemand qui mélange des éléments de musique classique et électronique. Malgré des années d’expérience (son premier album date de 2005) et contrairement à d’autres compositeurs de la scène musicale classique, Nils Frahm a refusé d’achever le saut vers la composition pour le cinéma et la télévision. Pour une raison quelconque, il n’a composé la musique que pour une bande de fiction uniquement: La victoirepar Sebastian Schipper. Quelles sont les raisons qui vous ont éloigné de l’industrie cinématographique? On lui en a parlé, de la première de son film de concert, Tripping with Nils Frahm, qui vient de sortir au MUBI et qui l’a rapproché plus que jamais du septième art.

Tripping with Nils Frahm montre une série de performances live que le pianiste et compositeur a données dans le cadre de sa tournée All Melody. Lors de sa reproduction, le nom de Brad Pitt et sa société de production Plan B dans les crédits. C’est encore plus frappant quand on se souvient qu’une chanson de Nils apparaît dans Ad Astra, le film 2019 dans lequel Pitt a joué et produit. quelle est la relation entre eux? “Je pense que nous avons tous les deux le goût des chapeaux français», Répond Nils en riant. «Nous nous sommes rencontrés parce qu’il est venu à l’un de mes concerts et nous avons discuté dans les coulisses. Nous sommes devenus des amis rapides. Il respecte ma vision et il aime ma musique ».

Nils plonge dans l’expérience surréaliste d’être ami avec l’une des rares superstars au monde. «Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons également réalisé que nous étions tous les deux hôtes. Je suis allé à son bureau de production et ses producteurs et assistants se sont assis pendant qu’il demandait à tout le monde quelle était leur boisson préférée. Il courait partout, cherchant des choses dans la cuisine. Et je suis similaire. Il ne vous fait jamais, jamais, jamais vous sentir spécial. Il est juste détendu et aime sortir. J’aime cette attitude, parce que cela le rend très fort, le fait que ce soit peut-être trop une croyance, mais c’est juste un très bon gars. Ce n’est pas facile d’être ami avec Brad Pitt, car il est toujours entouré de gardes du corps, a un emploi du temps serré et il faut ensuite faire en sorte qu’il ne soit pas retardé de 10 secondes de trop. De plus, il y a toujours une aura spéciale autour de lui. Mais dans ces moments de 20 ou 30 minutes, nous nous sommes rencontrés et j’avais vraiment l’impression d’être un gars normal, peut-être un fan qui me parlait de n’importe quoi. “

La chanson à laquelle Nils Frahm a prêté Ad Astra il a une histoire beaucoup plus longue. En réalité, il a été le premier choix pour faire la bande originale. «Nous avons parlé à Brad Pitt avant de faire Ad Astra et il voulait que je fasse la musique. Comme il disait qu’il n’avait que 4 mois pour le faire et que j’étais en tournée, j’ai dû dire non, car j’avais besoin de plus d’un an. J’ai dit: “ Pour un film spatial comme celui-là, j’ai besoin d’écrire une symphonie et cela prendrait un an et demi à deux. Vous auriez dû me demander beaucoup plus tôt.

Pourquoi demanderais-tu à un musicien quatre mois avant de terminer [la cinta]? Qu’espérez-vous recevoir? Vous obtenez de la merde précipitée. Vous obtenez une tonne de merde ennuyeuse et pré-faite».

En fin de compte, c’est Max Richter qui a fait la musique du film.

Nils a une vision cynique de ce qui se fait à Hollywood et des “notes d’étude” classiques qui peuvent ruiner une vision artistique. «Certains pourraient dire:« Les gars, c’est tellement lent et ennuyeux, les gens s’endorment, font de l’action ». Mais, par exemple, ma chanson «Says», qui est sur Ad Astra, a 6 minutes de rien au début. Si j’avais écouté des musiciens professionnels, ils m’auraient dit «regarde Nils, cette chanson est trop ennuyeuse, il ne se passe rien au début». C’est impossible. La bonne chose est que je ne travaille pas dans une grande production hollywoodienne, car personne ne me dit rien et je peux risquer de faire ces choses. Ce que j’aurais souhaité, c’est qu’ils aient trouvé un moyen de reproduire l’intégralité de la chanson du film, mais ils n’ont pu mettre que deux minutes. C’est peut-être bien que je ne sois pas cinéaste, car seuls quelques-uns verraient mes films ».

Le problème avec la musique originale

En partie, les affaires de l’industrie cinématographique sont ce qui éloigne Nils, à commencer par la question des droits.

«La musique des films n’est pas toujours pour rendre le film meilleur, souvent pour que la musique appartienne aux producteurs et donc ne négocie pas chaque chanson. Les producteurs préfèrent un système qui paie peu les musiciens et donne pour toujours les droits de leurs chansons aux sociétés de production. C’est pourquoi je ne travaille pas constamment dans le cinéma, car je pense que c’est une manière injuste de traiter les musiciens. Ils contribuent beaucoup et reçoivent très peu ».

Inutile de le mentionner, il conserve les droits sur son travail sur le film Victoria. «Ils ont besoin de faire une bande originale dans six semaines et je peux faire un bon album dans deux ans. Qu’est-ce que ça dit? La musique de film est-elle vraiment sans importance? Et si cela n’a pas d’importance, ne préférez-vous pas suivre la voie de Stanley Kubrick en mettant Strauss dans votre film? C’est juste de la bonne musique, et peut-être que ce n’est pas fait pour les bandes, mais au moins ce n’est pas écrit avec l’idée de «j’ai besoin de composer trois minutes de musique chaque jour». Je connais de nombreux compositeurs de films et je sais comment fonctionne le jeu. Cela ressemble à un travail industriel et souvent le cœur manque, car la seule chose qui compte, c’est le progrès. Le compositeur n’écrit peut-être que la mélodie principale et dix assistants en écrivent dix versions ».

Sa proposition de suivre l’exemple de Kubrick n’est pas une idée à l’antenne. Nils pense qu’il n’y a pas de meilleur moyen de marquer une bande qu’avec des compositions existantes, comme le font Kubrick ou Tarantino. Pour lui, apporter quelque chose avec de la musique originale est presque impossible.

«Je pense que le musicien au cinéma vient de l’époque où il n’y avait pas d’autre son que le pianiste qui jouait avec le film. Il y a encore quelque chose de bizarre dans l’industrie, car ils pensent que la musique est nécessaire [original], mais constamment cela me trouble. Même dans les films que j’aime, la bande-son n’a pas beaucoup de sens. Bien sûr, il y a des chefs-d’œuvre de musique et de cinéma, mais un concert live est un peu plus facile d’une certaine manière, car les images suivent la musique. Et il est presque impossible de faire l’inverse, que la musique suive les images ».

Selon le compositeur, il est très difficile pour les cinéastes de communiquer aux musiciens ce qu’ils veulent en langage musical: que l’un pense comme l’autre. Pour prouver son point, Nils se souvient de son propre processus avec Victoria. «J’ai essayé des choses en plaçant la télé devant mon piano. Je regardais le film plusieurs fois, je jouais avec certaines scènes et je pensais “c’est mauvais, nous avons besoin de quelque chose qui ne se sent pas mal”. Et j’ai parlé au réalisateur plusieurs fois et j’ai dit ‘le film est ce qu’il est et je suis sûr qu’il n’a pas besoin de musique, acceptez-le». Il était très sûr que c’était le cas et je n’ai pas été convaincu jusqu’à la fin. Si j’étais réalisateur, je n’aurais pas mis de musique dessus ».

«Si un réalisateur donne le contrôle au musicien, il doit aussi contribuer. Le musicien prendra toujours un peu de contrôle sur le réalisateur, et le cinéaste devient un laquais par rapport à la bande originale, car peut-être qu’ils ne peuvent pas la trouver ensemble et qu’il finit par accepter ce que le musicien lui donne. Si j’étais cinéaste, j’aimerais avoir l’image et le son entre mes propres mains, car comme le disait Stanley Kubrick, le son est à 50% du film. Cela ne se reflète pas dans la façon dont nous travaillons au cinéma.

Si, en tant qu’industrie, nous investissions davantage dans le son, nous pourrions réaliser davantage ».

Nils Frahm et l’art d’écouter

Se familiariser avec la musique est quelque chose qui est à la portée de tous, selon Nils. Tu as juste besoin d’écouter. «Pour moi, la musique est quelque chose que je crée mais aussi que j’écoute, et elle a toujours un élément actif et passif. Parfois, lorsque vous écoutez de la musique, vous le faites activement, puis la mélodie devient incroyablement bonne. Il faut toujours votre propre créativité et esprit pour donner un sens aux notes.

Écouter activement de la musique, c’est presque comme faire de la musique. Quand quelqu’un aime vraiment écouter de la musique, il a aussi le potentiel de la composer. L’écoute est un art en soi ».

Se pourrait-il que la vieille question de savoir s’il est nécessaire d’étudier le cinéma pour le faire puisse trouver la même réponse? “[Puedes aprender sobre música o cine] le faire, juste y consacrer de l’énergie. Parfois, un enseignant peut vous faire gagner beaucoup de temps, tout comme l’école. Mais regarder activement un film ou écouter activement une chanson nécessite une certaine quantité d’énergie. Et c’est la même chose que pour tout type de défi: il s’accompagne d’une récompense. Les gens qui se défient en écoutant activement ont un moment de révélation «wow, je comprends». Telle est la récompense. Il me semble que c’est la même chose avec le cinéma. Si vous pouvez comprendre une œuvre cinématographique complexe, elle résonne profondément en vous et vous avez l’impression qu’elle a été faite juste pour vous. C’est un moment où vous vous rendez présent, en y investissant temps et énergie ».

Après cela, quels conseils donneriez-vous à tout artiste en herbe, que ce soit un musicien ou un cinéaste? «Apprenez quelque chose d’utile», dit-il avant de rire. «Je ris parce que nous sommes dans une pandémie et on parle beaucoup de l’essentiel et du non essentiel. Peut-être que nous, créateurs, ne devrions pas nous soucier des petits changements esthétiques, nous devons travailler de manière à ce que nous soyons considérés comme essentiels lorsque nous contribuons à la société. Si nous nous concentrons trop sur l’esthétique, les affaires et les relations publiques, sur l’homogénéisation, à la longue nous ne serons pas nécessaires et nous ne ferons que partie d’un marché qui peut être sacrifié. Je pense qu’une pandémie est un avertissement pour la scène artistique. Si quelque chose d’imprévu se produit, en tant que créateurs, nous sommes les premiers à partir. Et nous devons penser à quelque chose qui nous rend pertinents. J’ai ressenti cela très fortement ici en Allemagne, étant qualifié de “non pertinent”. Nous devons être meilleurs, nous devons être pertinents ».

