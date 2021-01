Laissant derrière le monde terrifiant de HP Lovecraft, Misha vert Il est désormais chargé d’ériger ses débuts de cinéaste, à travers un personnage emblématique des jeux vidéo et du grand écran. Cette semaine, il a été annoncé que le créateur de la série HBO Pays Lovecraft a obtenu le projet de suite de Pilleur de tombe (2018) afin d’en faire le premier long métrage de sa carrière.

Selon Deadline, MGM a signé Misha Green en tant que réalisateur et scénariste du prochain épisode de la franchise Tomb Raider, un projet qui verra le retour du lauréat d’un Oscar Alicia Vikander dans la peau de l’intrépide chasseuse de trésors Lara Croft.

Malgré des critiques défavorables et ses performances risquées au box-office, le redémarrage de Tomb Raider était garanti une suite au printemps 2019, bien que les plans à l’époque étaient définitivement différents. En septembre de la même année, le projet vantait Amy Jump en tant que scénariste et Ben Wheatley en tant que réalisateur, en plus de sa sortie le 19 mars 2021. En plus de cela, le début du tournage était prévu pour début 2020 et devait être étendu à des sites répartis sur plusieurs continents, ce qui témoigne de son caractère ambitieux. Cependant, la pandémie de coronavirus a à peine frappé, la production a été reportée à l’année suivante et par la suite retirée du calendrier de diffusion.

Misha Green est alors venu décharger Jump et Wheatley de leurs rôles respectifs pour le film, maintenant que MGM veut se remettre au travail.

Tomb Raider 2, toujours sans titre, sera produit par Élizabeth Cantillon (Charlie’s Angels) et par Graham King (Bohemian Rhapsody), tandis que la distribution internationale sera sous la responsabilité de Warner Bros. Pictures. Il n’y a toujours pas de nouvelle date de sortie et on ne sait pas quand le tournage est prévu de commencer.

Les débuts de Misha Green dans la réalisation se sont produits précisément dans un épisode de Pays Lovecraft, une émission dans laquelle elle a principalement été scénariste et productrice exécutive, aux côtés de Jordan Peele et JJ Abrams. Parmi les autres crédits télévisés du Californien, citons Underground (2016-2017) et Helix (2014).

