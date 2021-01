Face à la déclaration d’un nouvel état d’urgence en raison de la réputation des cas de coronavirus (COVID-19) au Japon, Studio Khara a confirmé dans un communiqué de presse que Evangelion: 3,0 + 1,0 trois fois plus (Shin Evangelion Gekijō-ban: ||) retarde sa création indéfiniment. Le film devait sortir en salles le 23 janvier.

Le studio a annoncé que la sortie du coffret contenant la bande originale du film composé par Shiro Sagisu, ainsi que le single musical “One Last Kiss” de Hikaru Utada, sera également reportée.

«Tout d’abord, nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à toutes les victimes de la nouvelle propagation du coronavirus (COVID-19). Nous tenons également à exprimer notre gratitude et notre respect aux professionnels de la santé qui y travaillent encore. Nous avons pris au sérieux la situation de propagation de la nouvelle infection à coronavirus (COVID-19) et la déclaration d’urgence du gouvernement japonais. Nous l’avons examiné attentivement. En conséquence, nous avons décidé que contenir la propagation de l’infection était la priorité la plus élevée et avons décidé de reporter à nouveau la première d’Evangelion: 3.0 + 1.0 il était une fois, qui serait projeté à partir du samedi 23 janvier 2021. De plus, nous envisageons de soigneusement le moment où tout le monde peut profiter de ce travail en toute sérénité à une nouvelle date de sortie. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendent avec impatience le film et nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer (…) Nous vous informerons de la nouvelle date de sortie dès qu’elle sera décidée. Merci de votre compréhension”.

Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time a été victime de multiples retards au fil des ans en raison d’autres engagements pris par le réalisateur et créateur de la franchise Hideaki Anno. Le dernier volet de la tétralogie Rebuild of Evangelion allait enfin sortir en salles le 27 juin 2020, mais son lancement a dû être reporté en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 au Japon. En octobre dernier, le film a été reporté pour une sortie le 23 janvier 2021.

Il y a une semaine, le gouvernement japonais a déclaré un nouvel état d’urgence dans la région de Tokyo en raison du pic des infections au COVID-19. Mercredi, le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé que la mesure serait étendue à un total de 11 préfectures. L’état d’urgence sera en vigueur jusqu’au dimanche 7 février. Les théâtres pourront continuer leurs opérations à 50% de leur capacité et fermer à 20h00 tous les jours.

Rebuild of Evangelion est un récit cinématographique des événements de la série originale Neon Genesis Evangelion de 1995. Pour le moment, la saga est composée des films suivants: Evangelion: 1.0 You Are [Not] Seul (2007), Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance (2009) et Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012). Le 17 décembre, Studio Khara a confirmé que la production d’Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time était terminée.

Les séries et films originaux Evangelion: Death (True )² et The End of Evangelion sont disponibles sur Netflix. Pendant ce temps, les trois premiers films Rebuild of Evangelion seront présentés en première le 27 janvier sur Prime Video.

